Il centrodestra sceglie il candidato. Casali pronto a scendere in pista

Il candidato sindaco del centrodestra alle comunali del 9 giugno 2024, abbinate alle Europee, sarà ufficializzato entro l’anno, anzi entro Natale, per potere avviare una campagna elettorale di più lungo respiro rispetto a quella frettolosa della precedente tornata elettorale. La prima uscita pubblica del candidato civico Andrea Rossi (Cambiamo) avvenne il 23 febbraio 2019, cento giorni prima del voto. Troppo pochi, me servono di più sta ragionando il centrodestra.

Se il candidato sarà questa volta un politico, risponderà al nome di Marco Casali, di Fratelli d’Italia. L’avvocato Stefano Spinelli fu candidato del FdI alle regionali nel 2020, ma in questo momento nel partito occupa uno spazio più defilato. Cinquantaseienne, dirigente di Confagricoltura, Casali è rientrato in pianta stabile a Cesena dal giugno scorso, dopo essersi diviso tra la sua città e Bologna dove ha preso casa per essere più vicino al figlio nel periodo in cui ha militato in una squadra di pallacanestro.

Casali è sulla scena politica dal 2009, quando fu consigliere di quartiere, poi nella legislatura dal 2014 al 2109 è stato capogruppo consiliare di Libera Cesena, ai tempi militava in Forza Italia. Nel 2019, pur non candidandosi, fu insieme a Luca Bartolini l’artefice della lista di Forza Italia cesenate in appoggio al candidato Andrea Rossi.

Da diversi mesi Casali, che in Fratelli d’Italia è delegato alle politiche agricole e agroalimentari, viste le competenze che riveste nel settore, ha contatti e relazioni con le associazioni di categoria del territorio sui temi dello sviluppo territoriale e delle imprese. Lo spirito combattivo e la verve polemica non gli difetta e restano agli annali le scintille con il sindaco Paolo Lucchi.

Nelle ultime tornate amministrative il candidato del centrodestra è sempre stato un civico: Italo Macori nel 2009, Gilberto Zoffoli nel 2014 e Andrea Rossi nel 2019, a differenza del candidato di centrosinistra che sempre è stato espressione di un partito politico e del Pd da quando esiste. All’interno del tavolo di centrodestra c’è chi ritiene che non lo ordini il medico di dover sempre ricorrere a un candidato della società civile, quasi che appartenere a un partito costituisca un segno di debolezza.

Ma l’ipotesi di un civico resta ancora in piedi, caldeggiata in particolare da Cambiamo, che pare tuttavia negli ultimi tempi si sia un po’ sfilato dal confronto interno al centrodestra guidato dal partito più votato alle politiche, FdI, senza consiglieri comunali e che alle comunali del 2019 prese 876 voti (l’1,6%).