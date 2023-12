Il centrodestra si compatta sul nome di Lorenzo Sarti

A Savignano sul Rubicone la coalizione di centrodestra appoggia la candidatura a sindaco di Lorenzo Sarti. Lo comunicano i segretari provinciali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati: "L’ennesima deludente esperienza amministrativa del Pd e della sinistra ha profondamente segnato in negativo la comunità di Savignano sul Rubicone. L’obiettivo è invertire questa situazione, rilanciare il ruolo di Savignano e ribaltare l’attuale stato di degrado aggravatosi per il nulla di fatto della Giunta Giovannini. Allo sviluppo urbanistico irrazionale e al contestuale mancato incremento dei servizi si aggiungono il drastico calo della qualità della vita e il degrado di intere aree cittadine abbandonate a se stesse, vere zone franche dove l’emergenza è quella della sicurezza. C’è dunque molto lavoro da fare, un forte e vero impegno che Lorenzo Sarti, insieme alla coalizione che lo sostiene e alla squadra della sua lista civica si assumono, stringendo un patto serio e concreto con i cittadini. A Savignano - continuano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati - c’è un grande lavoro da compiere e da portare a termine. Servono lungimiranza, capacità amministrativa, determinazione e tanta voglia di spendersi per il territorio, senza frapporre barriere ideologiche agli interessi dei cittadini. Si apre finalmente un percorso che ci vede protagonisti da subito, aperto all’impegno di forze civiche e politiche che condividano gli obiettivi e i valori che ci sollecitano a progettare una Savignano proiettata nel futuro ma sempre legata e orgogliosa della sua storia e delle sue tradizioni".

Lorenzo Sarti, 38 anni, architetto, attuale presidente della consulta del centro storico, si è candidato a sindaco di Savignano alla guida di una lista civica che ora ha ricevuto l’appoggio dei quattro partiti del centrodestra.

Dice Sarti: "Savignano ha bisogno di una nuova linfa rappresentata da persone nuove che s’impegnino a riportare fiducia nella politica e a sviluppare il senso di comunità. L’importante è partire dall’ascolto dei cittadini e di tutte le realtà del territorio, ridando a Savignano quel ruolo di centralità che ha sempre avuto nel territorio, ma che purtroppo nel tempo ha perso. Per portare avanti questo progetto ho pensato alla fondazione di una lista civica: una formazione nuova, capace di rappresentare al meglio l’idea del futuro di Savignano, che sia lo specchio reale dei cittadini e dei loro bisogni, coinvolgendo anche quelle persone che fino ad oggi non hanno necessariamente partecipato alla vita politica e pubblica di Savignano".