Il centrosinistra ha scelto. Montalti candidato sindaco

È Enzo Montalti, 68 anni, di San Piero in Bagno, il candidato sindaco della lista di centrosinistra, aperta alla società civile, per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno a Bagno di Romagna. Montalti è capogruppo del gruppo di opposizione consiliare "Insieme per il Futuro", eletto consigliere comunale nel l 2019.

È capogruppo da circa tre anni, quando l’ex sindaco Lorenzo Spignoli ha rassegnato le dimissioni da capogruppo e consigliere comunale per motivi di salute. Il segretario del Circolo Pd di Bagno di Romagna, Pietro Bellucci, nei giorni scorsi aveva annunciato che la candidatura a sindaco per la lista del centrosinistra sarebbe stata resa nota ai primi di febbraio e così è stato.

Montalti, originario di San Silvestro di Bagno di Romagna, si era trasferito fin da piccolo con la sua famiglia in Toscana. Nella vita professionale, è stato ufficiale dell’Aereonautica militare, con carriera che si è sviluppata fra Italia ed Europa avendo lavorato anche in ambito Nato. In pensione da alcuni anni, è tornato ad abitare con la moglie dalla Toscana nella sua terra d’origine.

Durante i cinque anni del suo impegno in consiglio comunale, Montalti si è distinto per i suoi interventi svolti all’insegna del pragmatismo e della concretezza amministrativa. Inoltre, ha presentato anche varie interrogazioni, indirizzate al sindaco, riguardanti i tanti temi della comunità di Bagno di Romagna, tra cui anche quelli relativi alla sanità, ai servizi sociali, al turismo e a altri settori, ovviamente nel suo complesso territoriale, quindi anche in riferimento ai problemi delle frazioni.