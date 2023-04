"Il Cercal deve crescere per i giovani"

di Ermanno Pasolini

Marco Piazzi è il nuovo presidente del Cercal, la scuola internazionale di calzature di San Mauro Pascoli. Direttore generale della Pollini, riceve il testimone da Riccardo Sciutto alla guida nell’ultimo mandato 20202023. Vicepresidente è stato nominato Luca Giannini del gruppo FUSP (Fondazione Unicampus San Pellegrino), mentre amministratrice delegata è stata confermata Serena Musolesi. Contestualmente è stato nominato anche il nuovo Consiglio di amministrazione che guiderà la scuola nel prossimo triennio. Oltre a Piazzi, in rappresentanza delle imprese calzaturiere è stato eletto Massimo Pazzaglia della Giglioli Production. Insieme a loro Stefano Arduini, Luca Giannini, Michele Guidi e Massimiliano Marcellini tutti in rappresentanza dell’Associazione OSFIN (Centro Servizi Formativi) e di FUSP (Fondazione Unicampus San Pellegrino), soci di riferimento del Cercal, subentrati ai soci pubblici (Comune di San Mauro Pascoli e Camera di Commercio della Romagna). Sempre del Cda anche Serena Musolesi. Con la nomina di Piazzi prosegue la scia degli imprenditori di importanti brand del distretto alla guida della scuola, a conferma del Cercal punto di riferimento del territorio nel rapporto scuola-lavoro e del know how di conoscenze dell’intera filiera produttiva.

"Ricevo questo incarico con la consapevolezza della centralità della scuola per il sistema moda territoriale – afferma il neopresidente Marco Piazzi – Viviamo in un’epoca in continuo mutamento, accelerato negli ultimi anni da pandemia e rivoluzione digitale, eppure un tema rimane centrale nel nostro distretto: valorizzare l’artigianalità del nostro prodotto, integrare le nuove tecnologie e trasmettere alle nuove generazioni quel saper fare che ci rende unici nel panorama internazionale. Il territorio ha in dote un bagaglio di conoscenze che il Cercal ha il compito di tutelare e tramandare ai giovani. Insieme ai nuovi soci vogliamo fa crescere il Cercal come punto di riferimento per la formazione calzaturiera".

Nominato anche l’organo di indirizzo del Cercal con funzione propositiva in materia di strategie, progetti e attività. Ne fanno parte le aziende del distretto in rappresentanza dell’intera filiera: Perla Alessandri (Greymer), Roberta Alessandri (Smart Leather), Luca Bellucci (Fait Adriatica), Tommaso Becca (Camac), Arianna Casadei (Casadei), Michele Chiauzzi (CBR Tacstile), Bruno Della Motta (Confartigianato Cesena), Luciana Garbuglia (Comune San Mauro Pascoli), Mauro Giovagnoli (Giovagnoli), Laura Navacchia (Cna Forlì-Cesena), Christian Prazzoli (Baldinini), Gianvito Rossi (Gianvito Rossi), Davide Sarpieri (Italsform), Paola Servadei (Confindustria Romagna), Catia Talacci (Calzaturificio Catia), Romina Testaguzza (Sergio Rossi), Jenny Zanotti (Giuseppe Zanotti), Giampaolo Zanzani (Tacchificio Zanzani).