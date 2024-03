Il Cesena a stelle e strisce. Aiello conferma: "Avanti!"

La vittoria di lunedì sera col Gubbio ha spianato la strada verso progetti concreti in ottica serie B. Alla partita ha assistito mostrando grande entusiasmo John Aiello, arrivato a Cesena da alcuni giorni con la famiglia, e alcuni personaggi arrivati dagli Stati Uniti probabilmente perché interessati a investire nel Cesena Fc. Nei giorni scorsi negli ambienti dei tifosi circolava con insistenza la voce che la maggioranza del capitale fosse passata (o stesse per passare) dalle mani americane a quelle di un fondo sudcoreano rappresentato da Jurgen Klinsmann, l’ex calciatore tedesco che in Corea del Sud ha impiantato una scuola di calcio e fino a poche settimane fa allenava la Nazionale. La presenza di suo figlio Jonathan nell’organigramma del Cesena come terzo portiere ha alimentato le voci.

Aiello, però, ha smentito l’intenzione di mettere in mani sudcoreane il pacchetto di maggioranza, pur confermando che Klinsmann fa parte della compagine azionaria del Cesena FC. Anzi, ha manifestato l’intenzione di mantenere nelle tasche della propria famiglia la maggioranza delle azioni del Cesena FC, pur tenendo aperta la porta all’ingresso di nuovi soci a stelle e strisce: sarebbero infatti molti gli investitori americani interessati ad affacciarsi nel calcio europeo (che negli Usa è di gran moda) mettendo un po’ di soldi nel capitale sociale del Cesena FC. Fino a ora il fronte americano ha investito nella società bianconera circa 12 milioni di euro, ma una valutazione (forse grossolana) attribuisce al Cesena FC una valutazione attorno ai 15 milioni.

Ovviamente questi sono ragionamenti che presuppongono la promozione in serie B, cosa che John Aiello dà per scontata, tanto da avere già sollecitato il direttore sportivo Fabio Artico a guardare fin da ora alla stagione 2024 - 2025 in ottica serie B ipotizzando un budget da 25 milioni. La promozione e l’ingresso di nuovi investitori aiuterebbe sicuramente a risolvere un paio di problemi che ancora pendono con i ‘vecchi’ soci di Holding CFC: uno riguarda il settore giovanile, in particolare la cessione di alcuni giocatori, ancora più in particolare quella di Stiven Shpendi, passato all’Empoli per un paio di milioni (seppure con pagamento differito): gli accordi fra la vecchia proprietà cesenate e quella romagnola prevedevano la divisione a metà del proventi, ma fino a ora non è stato trovato alcun accordo.

L’altro nodo da sciogliere riguarda il Campus Cesena Sport - Centro Sportivo Romagna Centro di Martorano, dove c’è un progetto di ampliamento: è previsto che questa diventi la casa del settore giovanile del Cesena FC, ma fino a ora i rapporti fra la società bianconera a stelle e strisce e il Campus, dove sono coinvolti diversi soci della Holding CFC sono andati avanti a singhiozzo. La prima cosa da fare, prima di lasciare le briglie sul collo del Cavalluccio, è conquistare la serie B, altrimenti i sogni torneranno nel cassetto.