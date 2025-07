Il Cesena al lavoro sul mercato . Ma il primo nodo sono le uscite

Mentre la lista della spesa si sta delineando il Cesena deve comunque risolvere al più presto il nodo uscite. In particolare, in casa bianconera, si fanno i conti sulle potenziali plusvalenze derivanti dalle cessioni soprattutto dei due giocatori di proprietà di maggior pregio, ovvero Jonathan Klinsmann e Cristian Shpendi, senza dimenticare gli altri prodotti del vivaio Matteo Francesconi e Tommaso Berti che qualche interesse l’hanno sucitato. In ballo ci sono oltre dieci milioni di euro, attorno ai tre milioni infatti è la valutazione del portiere figlio d’arte, mentre per Shpendi la cifra richiesta balla tra i sette e gli otto milioni di euro: già questo sarebbe un tesoretto che potrebbe dare notevole spinta anche alle trattative in entrata.

In un mercato però che lamenta ogni anno sempre più la mancanza di liquidità e in cui tutti cercano di operare con scambi e prestiti non onerosi, piazzare i due gioielli non è di certo cosa semplice. Soprattutto l’operazione Klinsmann, che deve tra l’altro essere portata a termine in fretta per non vedere sfumare l’opzione Demba Thiam, appare complicata, anche per la valutazione sicuramente importante. Lui giustamente vuole andare a fare il titolare in una categoria che gli dia visibilità per potersi giocare le possibilità di disputare i mondiali con la maglia a stelle e strisce. In serie A si parlava di un interessamento del Parma e del Torino, poi è spuntato l’ambizioso Palermo di Pippo Inzaghi che sta allestendo la squadra per provare il salto in A diretto. Al momento nulla di concreto. Non troppo diverso il discorso per Shpendi, seguito da tante squadre in A, Fiorentina e Torino in testa, attenzioni che però non si sono tradotte finora in passi concreti.

Dicevamo che l’uscita di Klinsmann sbloccherebbe l’arrivo di Thiam, sostituto designato ma che se i tempi dovessero allungarsi potrebbe alla fine cedere alle lusinghe di altre società. Il Monza per esempio aveva già fatto delle avances, ma i brianzoli al momento sono bloccati dalla questione societaria.

Se l’affare Thiam alla fine dovesse sfumare l’attenzione potrebbe posarsi su Riccardo Gagno, in uscita dal Modena e che Mignani ha già allenato proprio in C in due stagioni dal 2019 al 2021. A proposito di portieri , da ieri Matteo Pisseri non è più un giocatore del Cesena, il suo legame con il Cavalluccio è scaduto il 30 giugno ed ora figura ufficialmente nella lista degli svincolati.

Ieri è arrivato in città il direttore sportivo Filippo Fusco che prosegue il suo lavoro sui nomi già attenzionati, dalla punta Pierluca Luciani del Messina all’esterno Emanuele Rao anche se su quest’ultimo si stanno facendo ulteriori riflessioni non essendo troppo adatto al modulo di Mignani ed ancora al centrocampista ex Pontedera Matteo Guidi.