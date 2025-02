Il Cesena blinda i suoi giovani. Pieraccini e Francesconi fino al 2028

Altri due rinnovi in casa bianconera, dopo quelli sottoscritti a dicembre da Cristian Shpendi (fino al 2028) , Emanuele ’Manolo’ Adamo (2027) e Daniele Donnarumma (2026) e a quello avvenuto invece a gennaio di Andrea Ciofi (2028). Ieri sono stati resi ufficiali i prolungamenti dei contratti anche di Matteo Francesconi e Simone Pieraccini, tutti e due hanno firmato fino al 2028 allungando quindi di due anni la precedente scadenza che era a giugno 2026.

"Entrambi classe 2004 ed entrambi romagnoli – si legge nel comunicato della società – Matteo e Simone indossano la maglia bianconera rispettivamente dall’età di tredici e dieci anni e sono cresciuti insieme nel settore giovanile del Cavalluccio giocando in tutte le varie annate, una dopo l’altra, fino a raggiungere la prima squadra. Alla loro prima stagione tra i professionisti, sono stati tra i protagonisti del trionfo bianconero, che ha permesso al Cesena di fare ritorno in Serie B e quest’anno hanno entrambi esordito in cadetteria, proseguendo il proprio percorso di crescita con il Cavalluccio".

Soddisfatti i vertici bianconeri che con questi due rinnovi hanno voluto anche sottolineare la ferma volontà della società di migliorare e valorizzare sempre di più il prezioso lavoro del settore giovanile, oltre che premiare il senso di appartenenza di due ragazzi cresciuti con i colori del Cesena cuciti addosso. Il Cavalluccio blinda in questa maniera i suoi gioielli.

Francesconi ha esordito in prima squadra il 2 ottobre 2022 (Cesena-Recanatese 2-0), cinque presenze in quella stagione, poi, invece, vero protagonista in quella successiva, la stagione scorsa, 2023/2024, culminata con la promozione in B, con 36 gettoni ed una rete, la prima da professionista, il 28 gennaio 2024 ad Ancona. Quest’anno ha già collezionato venti presenze in cadetteria e, dopo un avvio di stagione balbettante, nell’ultimo periodo Michele Mignani lo sta utilizzando sempre più spesso anche dal primo minuto, segno che la fiducia è cresciuta e che l’impatto con la B è stato digerito.

Solo sette presenze in questo campionato, invece, per Simone Pieraccini, anche lui una delle giovani rivelazioni della scorsa stagione quando dalla partita di Gubbio, a inizio novembre, in poi è diventato titolare fisso saltando solo tre partite per infortunio. Il suo esordio in prima squadra, invece, è avvenuto nella gara di Coppa del 5 ottobre 2022 contro la Fermana.

Francesconi e Pieraccini completano o quasi il piano dei rinnovi del Cesena. All’appello manca, infatti, soltanto quello di Matteo Pisseri in scadenza a giugno 2025. In estate la volontà di prolungare il contratto del portiere c’era, bisognerà capire, ora, se l’avvicendamento fra i pali con Klinsmann ha cambiato le cose.

Andrea Baraghini