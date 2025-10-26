Il Cesena centra la cinquina in trasferta. Shpendi ritrova il gol, battuto pure il Sudtirol

SUDTIROL

0

CESENA

1

SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; El Kaouakibi (1’ st F. Davi), Bordon (10’ st Masiello), Kofler; Molina, Martini (1’ st Coulibaly), Tronchin, Casiraghi, S.Davi (17’ st Zedadka); Merkaj, Odogwu (33’ st Italeng). A disp: Adamonis, Mancini, Mallamo, Pecorino, Tait, Veseli, Brik. All.: Bocchini (Castori squalificato).

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (32’ st Guidi), Berti (32’ st Guidi), Castagnetti, Francesconi, Frabotta (35’ st Celia); Blesa (35’ st Diao), Shpendi (21’ st Olivieri). A disp.: Ferretti, Fontana, Arrigoni, Amoran, Piacentini, Bertaccini. All.: Mignani.

Arbitro: Zanotti di Rimini.

Rete: 31’ pt Shpendi.

Note: presenti 4.075 spettatori (609 da Cesena). Ammoniti Martini e Favi per il Sudtirol, Mangraviti e Olivieri per il Cesena. Angoli: 8-4. Recuperi: 1’ pt e 5’ st.

Il Cesena vince la quinta partita in trasferta su sei con il calendario che fino ad ora l’ha vista al Manuzzi solo 3 volte (2 i punti conquistati in casa) e sale al secondo posto in classifica insieme al Monza. Un successo importante contro il Sudtirol, costruito su tecnica, abnegazione, tanto cuore e anche la capacità di soffrire che al Druso è servita eccome. E’ una squadra pimpante quella che fa correre spesso a vuoto gli altoatesini, pulita, robusta dietro con uno Zaro semplicemente gigantesco, ex di turno in campo, mentre in panchina tra le fila avversarie pure Bocchini al posto dello squalificato Castori, l’allenatore più amato dalla Mare.

E’ un centrocampo impostato e diretto da Castagnetti, sorretto dal fosforo di Berti, l’uomo ovunque con licenza di uccidere e cioè di concedere il solito cioccolatino che gli permette di capeggiare la speciale classifica degli assistmen cadetti con 4 suggerimenti. Ci mette mezz’ora per scartarlo, anche se determinazione e abnegazione le offre Shpendi che intercetta a centrocampo, regala a Frabotta e subito al genietto di Calisese, colpo di classe a liberare l’albanese corso in area e botta secca, stavolta alle spalle di Poluzzi. Secondo tiro nello specchio del primo tempo (il primo ancora di Shpendi in apertura di gara) e vantaggio meritato, non solo perché il Cesena mantiene saldamente il pallino del gioco che gli altoatesini regalano quasi sempre agli avversari, ma soprattutto perché è evidente la differente caratura tecnica fra le due squadre. L’unico vero pericolo arriva da una invenzione di Zanotti, l’altro romagnolo in campo, che regala un corner ai locali dal quale nascono due furibonde mischie sempre ben risolte da Klinsmann. In tribuna per lui c’è papà Jurgen che applaude convinto la paratona del figlio su girata di Merkaj destinata a infilarsi rasente il palo, ci arriva la manona del gigante americano steso in tuffo aereo.

Nella ripresa l’aria cambia, il Sudtirol carica a testa bassa, i duelli si fanno robusti, il gioco si sporca con qualche patema per gli oltre 600 tifosi romagnoli saliti al Druso. Ancora una volta Mignani toglie Shpendi e la squadra sembra rattrappirsi, appiattirsi dietro, sotto la carica altoatesina, per ovviare fuori Berti e dentro Guidi, più robusto. La pressione biancorossa non cala, il bastione bianconero regge e la vittoria è meritata.

Daniele Zandoli