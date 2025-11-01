Il Cesena ci proverà anche a Bari. Mignani: "Non sarà una sfida facile"

Cancellato lo zero alla casella vittorie al Manuzzi, il Cesena gioca domani a Bari con la medaglia al petto di squadra corsara per aver vinto sinora 5 trasferte su 6. Il Bari ha solo 9 punti, ma in casa ha vinto le ultime due gare con Padova e Mantova. Michele Mignani torna praticamente a casa, in Puglia ha provato soddisfazioni enormi e conosce benissimo il pubblico del San Nicola. "Le partite di serie B – dice l’allenatore – non sono mai scontate. Il Bari è stato costruito con logica e giocatori di altra categoria. In casa ha fatto punti e giocare in quello stadio è sempre complicato. Noi dobbiamo scendere in campo con umiltà, spirito di squadra, cercando di vincere i duelli e mostrando le nostre caratteristiche. Troveremo un avversario affamato di punti, ma lo saremo anche noi". Sarà la terza gara in una settimana per i bianconeri, mentre il Bari ha goduto di un turno di riposo per il rinvio della gara di Castellammare di Stabia. "Spero che i ragazzi abbiano recuperato le energie spese contro la Carrarese. Non dimentichiamo che dovremo sorbirci anche un lungo viaggio con altri disagi. Tra l’altro non capisco perché sia stata rinviata la loro gara con la Juve Stabia, sarebbe bastato giocare su un altro campo a porte chiuse. Comunque mi adeguo".

Un vantaggio non da poco a favore dei pugliesi che avranno avuto una intera settimana per recuperare energie a differenza dei bianconeri, impegnati anche martedì scorso. Trovarsi secondi in classifica è una soddisfazione importante e difficilmente prevedibile a inizio campionato. Dopo 10 gare ormai il suo Cesena ha un’identità ben precisa. "I risultati sono frutto di atteggiamenti giusti. Ci saranno sempre partite difficili, ma conta lo spirito di squadra, la voglia di combattere. Sono cresciute radici profonde, vedo i ragazzi aiutarsi a vicenda e mettere in campo tutto. Raccogliamo ciò che abbiamo seminato".

Merito anche di chi gioca meno e vede spesso i match dalla panchina o è costretto a disputare solo qualche minuto, in particolare Piacentini, sempre al pezzo e Diao. "Conosciamo tutti Piacentini – continua il tecnico – affidabile, sempre pronto ad essere schierato in tutti i ruoli. Lo scorso anno giocò in ruoli diversi partite molto difficili cavandosela sempre molto bene. Diao è un ragazzo giovane, alle sue prime esperienze. Ha caratteristiche da attaccante completo e grandi prospettive. Cerco di ruotare gli attaccanti a seconda delle esigenze". Il tecnico sta facendo un ottimo lavoro coi giovani partiti dal vivaio (Shpendi, Berti e Francesconi), dietro di loro scalpitano altri che stanno maturando in Primavera. A quando i loro esordi? "Ci sono tanti giovani interessanti che porto spesso con noi, devono dimostrare di essere superiori ai grandi, ogni giorno. Il vivaio è una risorsa incredibile e presto sarà l’ora dei vari Abbondanza, Bertaccini e Fontana". Oggi non partiranno, invece, per Bari gli infortunati Siano, Magni e Bisoli.