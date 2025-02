Il Cesena conta sul Manuzzi per l’impresa. Mignani: "Pisa carico, a noi serve continuità"

Vinto il derby a Reggio, ora il Cesena deve ritrovare la vittoria anche al Manuzzi, dove non esulta da oltre due mesi, precisamente dal blitz col Cosenza del 14 dicembre, che purtroppo costò l’infortunio di Shpendi e lo stop alle sue marcature. Certo il Pisa non è l’avversario più facile da battere, soprattutto dopo i risultati maturati ieri, con vittoria della capolista Sassuolo e il pareggio dello Spezia, terzo in classifica, a Modena. I toscani vincendo in Romagna si porterebbero a 6 punti dai liguri, scavando un fosso importante in vista della volata finale. Inoltre devono far dimenticare lo scivolone casalingo di domenica con il Cittadella. Insomma, arrivano a Cesena motivatissimi.

"Il nostro obiettivo è la continuità di risultati muovendo la classifica. Affrontiamo una squadra affamata, sconfitta immeritatamente domenica. Ha 20 punti più di noi, ha caratteristiche importanti in categoria come concretezza, intensità e forza oltre a sapienza tattica per merito di Pippo Inzaghi". Non si crea illusioni Michele Mignani, sa che stasera sarà una battaglia durissima, cosciente di giocarsi chance importanti contro un avversario dalle potenzialità evidentemente superiori. Almeno sulla carta. "Abbiamo cominciato a fare punti anche in trasferta ed è un bel risultato, se mi chiedete il motivo non ve lo so dire. Ci sono momenti in cui la testa non è leggera e nulla ti viene bene, poi ci sono quelli in cui la storia del match si indirizza a tuo favore e fai punti pesanti".

Assenti Ceesay per un acciacco e i due squalificati Calò e Ciofi. "A livello fisico stiamo bene – continua il tecnico – dovrò fare delle scelte. Ho 4 attaccanti, compreso Antonucci che considero tale e vedrò chi schierare. A Reggio, Saric ha portato muscolarità e forza sia in pressione che in ripartenza. Caratteristiche che non avevamo. Francesconi è un ragazzo duttile, un centrocampista moderno, giovane e con ampi margini di crescita. Per me è mezzala pura, a Reggio l’ho messo davanti alla difesa perché è intelligente e mette in pratica con puntiglio gli input che gli do". Una promozione sul campo in un momento in cui l’assenza di Calò pesa come un macigno.

Parole al miele anche per Pippo Inzaghi, tecnico toscano. "Mi hanno fatto piacere i suoi complimenti, li ricambio perché vedo in lui grande professionalità, è concreto e sano. Il Pisa ha un grande organico, lui sta imprimendo il suo marchio". Massima stima, ma in campo esistono solo gli obiettivi, la promozione diretta per il Pisa e la salvezza per il Cesena. All’andata all’Arena Garibaldi il Cesena giocò una delle peggiori gare della stagione, mai in partita, abulico. Stavolta ci sarà il Manuzzi a pretendere l’approccio giusto. "Avrà un peso importante – termina Mignani – la curva e lo stadio intero sono da sempre un valore importante per i ragazzi in campo".

Daniele Zandoli