Il Cesena del 2023 è una macchina da punti. Alla pari con l’Inter, miglior media in Italia

Il Cesena è da record nazionale nel 2023, ma conterà molto poco e sarebbe soltanto uno spunto per una rabbia enorme se a maggio non dovesse arrivare la promozione in B. In Italia nell’anno solare 2023 solo l’Inter ha raccolto gli stessi punti dei bianconeri 87 ma con una media peggiore; 2.12 per i campioni d’Italia in carica e favoriti anche per il prossimo tricolore e 2.35 per i bianconeri che hanno stracciato anche i propri primati storici.

Per curiosità va ricordato che in serie A l’Inter con 87 punti precede il Napoli 77 (media 1,87), la Juve 74 (1,80) e il Milan 73 (1,78). Benissimo quindi il Cesena, nel 2023 ha fatto meglio di tutti ma è solo a metà dell’opera, manca la parte più complicata. La Reggiana che ha ottenuto la promozione diretta in B lo scorso torneo, in tutto il 2022 aveva ottenuto 81 punti.

La classifica di tutta la serie C nel 2023 parla chiaro e bianconero, e queste sono le prime dieci posizioni che ribadiscono lo strapotere dei romagnoli complessivamente in 37 partite disputate. Al primo posto il Cesena di Toscano con 87 punti, seguono nell’ordine nella ‘top ten’ Padova 75, Mantova 68, Entella 67, Picerno 66, Torres (la grande rivale attuale dei bianconeri per la promozione diretta in cadetteria) e Crotone 64, Triestina, Virtus Verona e Carrarese 63. Cesena per media punti migliore in Italia nonostante sia pari all’Inter, in Europa nei campionati di maggiore rilievo hanno fatto meglio il Manchester City e il Real Madrid ossia superpotenze e gotha del calcio continentale.

Restando al campionato di serie C, dopo la roboante sconfitta casalinga di lunedì sera del Padova contro il Mantova (0-5), non c’è più una squadra che non abbia mai perso. Il Cesena vanta in tutta la serie C il miglior attacco in questa prima ma molto indicativa parte del campionato: 45 gol realizzati (e cooperativa del gol con 15 calciatori andati a segno), in seconda posizione il Mantova (capolista del girone A) con 41.

In assoluto la miglior difesa dopo 20 gare giocate è quella della Juve Stabia (prima nel girone C) con 8 reti incassate, al secondo posto l’Avellino la grande rivale nel girone C (sabato sera alle 20,45 scontro diretto al Partenio) e al terzo Cesena, Mantova e Carrarese con 13. Dati incoraggianti e significativi per il Cesena, ma avranno un senso compiuto e reale solo se a fine campionato sarà serie B.