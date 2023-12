Il Cesena è campione d’inverno. Saber e Berti stendono il Perugia

Perugia

0

Cesena

3

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan, Morichelli (1’ st Mezzoni), Vulikic, Dell’ Orco (26’ st Viti), Paz, Bartolomei (16’ st Cudrig), Kouan, Bozzolan, Santoro, Matos (42’ st Lomangino), Ricci (26’ st Polizzi). All.: Formisano. A disp.: Abibi, Adamonis, Souarè, Cancellieri, Acella, Torrasi, Bezziccheri.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri, Pieraccini, Prestia, Silvestri, Adamo (29’ st Pierozzi), Varone (15’ st Francesconi), De Rose, Donnarumma, Saber (15’ st Berti), Kargbo (39’ st Ogunseye), Corazza (15’ st Shpendi). All.: Toscano. A disp.: Siano, Veliaj, Pitti, Coccolo, Piacentini, David, Chiarello, Bumbu, Giovannini.

Arbitro: Galipò di Firenze.

Reti: 18’ pt Saber, 39’ pt Saber, 24’ st Berti.

Note: ammoniti Bartolomei, Dell’ Orco, Pieraccini, Berti; spettatori 4.000 circa; angoli 7-3; recupero 3’ e 4’.

Campione d’inverno, scettro conquistato in maniera chiara, meritata, senza regali da nessuno. Il Cesena chiude il girone di andata a 46 punti, imbattuto da 18 gare, con 14 vittorie e una sola sconfitta. Numeri straordinari, se mantenuti sarebbero record per la categoria e non solo. E’ l’ultimo appuntamento dell’anno del Cesena al ’Curi’ di Perugia dove non perde da 40 anni, la Torres vince sempre e per tenere botta c’è l’obbligo di fare altrettanto. Toscano rivoluziona la squadra, non ha Ciofi infortunato, recupera Adamo e cambia molto a centrocampo con Varone e Saber e con Corazza in attacco per Francesconi, Berti e Shpendi. Il bomber albanese è acciaccato a un piede e si è allenato poco e male in settimana.

Il Perugia ha esonerato Baldini, al suo posto Formisano. Un quarto d’ora e gli umbri si affacciano in area, Ricci solo davanti a Pisseri ma Prestia chiude benissimo. Di lì sale in cattedra il Cavalluccio e comincia a galoppare contro una squadra sempre più insicura e confusa. Tocca a Corazza aprire le danze, non segna ma sul cross di un incontenibile Kargbo colpisce di testa la prima traversa della serie e il pallone sembra oltrepassare la riga, ma l’arbitro non concede.

Al 18’ il Cesena passa su azione manovrata in area, sempre Kargbo sugli scudi, poi Corazza e infine Saber per un tocco lento ma deviato alle spalle di Furlan. Il ragazzo della Sierra Leone ha la palla del bingo al 34’ su gentile omaggio di Paz che lo serve in retropassaggio, dribbla Furlan ma arriva Vulikic e libera a porta vuota. Al 40’ il Cesena raddoppia ancora con Saber. Sempre magico Kargbo a sinistra, Furlan para ancora ma non può nulla sul colpo di testa del tunisino. Il guardalinee alza la bandiera per fuorigioco di Kargbo, è sulla linea di porta ma non la tocca e Gallipò convalida. Al quarto minuto di recupero Prestia timbra la seconda clamorosa traversa su punizione di Donnarumma a suggello di una frazione letteralmente dominata dai bianconeri. Nella ripresa il Cesena abbassa il baricentro, prova a gestirla. Ppi però Toscano mette in campo Berti, Shpendi e Francesconi al posto di Saber, Corazza e Varone. Cambi premiati dal terzo gol al 69’: grande azione sulla destra di Shpendi che ’beve’ un paio di difensori prima di offrire a Berti, soletto in area, il più comodo degli assist, tocco del genietto di Calisese per il suo secondo timbro stagionale.