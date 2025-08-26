Il Cesena e le occasioni sprecate. Concretezza, chiave per sognare

Anche con il campionato nuovo e nonostante interpreti diversi, il ‘vizietto’ di creare tanto e segnare poco (perlomeno proporzionalmente a quanto creato), il Cesena ce l’ha ancora. Nella vittoria in terra pescarese, storicamente ostica ai colori bianconeri, il cavalluccio ha creato una mole enorme di azioni offensive, ed è solamente grazie alle parate di un ottimo e reattivo Sebastiano Desplanches, portiere anche dell’under 21 azzurra, se il risultato non è stato più rotondo per i bianconeri e pesante per i biancazzurri.

Guardando i numeri, il portale statistico sofascore.com dice che gli uomini di Mignani hanno prodotto un totale di 19 occasioni (contro le 12 del Pescara), di cui 9 big chances (contro appena l’1 del delfino). Però, se il Pescara ha il 100% in capitalizzazione, con l’unica grande occasione avuta convertita in gol dal diagonale di Olzer, i bianconeri sono riusciti a convertire a rete il 33% di quanto realmente prodotto e il 16% delle grandi occasioni avute.

In sé e per sé, questo 16% è un numero estremamente positivo, soprattutto se si confronta con quelli dello scorso campionato. Il Cesena infatti, nell’ultima serie B chiusa al settimo posto e al primo turno playoff, ha chiuso al quarto posto fra le squadre più offensive, dietro solo all’imprendibile Sassuolo e al Pisa, entrambe promosse in serie A, e al Catanzaro, che ha eliminato proprio i bianconeri agli spareggi. Secondo i dati del portale transfermarkt.it il Cesena ha chiuso l’ultimo campionato cadetto con il 7,8% di azioni convertite in gol (593 tiri, di cui 433 nello specchio, che hanno fruttato 46 gol). L’imprendibile Sassuolo ha convertito l’11,4% di azioni, il Pisa il 9,4 mentre il Catanzaro l’8,2%. Comunque tutte percentuali inferiori al 16% dei bianconeri a Pescara.

Nelle uniche due occasioni in cui ha segnato tre o più gol (il ko per 3-5 con la Samp al Manuzzi e il 4-2 interno col Mantova), Shpendi e compagni hanno prodotto rispettivamente 11 e 16 tiri totali, che diventano 5 e 9 se si contano quelli verso lo specchio. Numeri molto simili a quelli della vittoria di Pescara, ma che hanno portato risultati diametralmente opposti. Da una parte, infatti, è arrivata una sonora sconfitta, dall’altra invece una roboante vittoria. Questo perché non sempre basta produrre tanto per vincere, è importante tutta l’organizzazione della squadra. Che, con l’ossatura che Zaro in difesa e Bisoli in mediana, il Cesena versione 2025-26 sembra riuscito a trovare. All’Entella (sabato 30 agosto), ma soprattutto a Sampdoria (13 settembre), Venezia (20 settembre) e Palermo (27 settembre), un trittico di partite di tutto rispetto, l’ardua sentenza.

Enrico Magnani