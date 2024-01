Il Cesena è senza freni. E a parlare sono i numeri

di Daniele Zandoli

Più sei punti sulla seconda. Comincia a diventare un bel tesoretto, da proteggere di qui ad aprile. Vietato pensare di essere a dama, sarebbe da matti. Ma il fieno in fienile si ammucchia e alla fine faremo i conti.

Il Cesena è superiore in tutto, ha il destino in mano in un campionato che sta stravincendo. La scaramanzia nel calcio ha un ruolo che solo in certi ambienti dell’Alto Medioevo trovava cittadinanza, nessuno vuole ammettere l’evidenza, temendo in qualche maniera di rovinare questa marcia trionfale bianconera.

Occorre invece prendere atto di come stanno le cose, il Cesena è in fuga perché vince sempre, mentre gli altri scivolano spesso. Si sapeva che il turno di domenica avrebbe potuto essere favorevole, la Torres era orfana del suo bomber Fischnaller e giocava su un campo insidioso a Carrara. Mentre De Rose e compagni avrebbero affrontato un meno coriaceo Ancona. Le premesse sono state mantenute, con gli interessi. La Torres è andata clamorosamente sotto, il Cesena ha vinto nelle Marche dando vita a quella che ha tutte le sembianze della fuga definitiva, all’alba del mese più importante della stagione.

Dati oggettivi, inoppugnabili, da aggiornare in meglio ad ogni turno. Miglior difesa, ennesimo clean sheet, attacco mitraglia con numerose alternative. In sostanza, basta tenere Pisseri imbattuto perché prima o poi davanti segnano, senza dimenticare che Toscano è costretto a tenere in panchina gente come Corazza e Ogunseye che nella scorsa stagione ha segnato in doppia cifra.

Ventidue partite utili consecutive di cui 17 vittorie e una sola sconfitta. Numeri impressionanti nel testa a testa con l’altra regina di Lega Pro, il Mantova, capolista del girone A. Sinora il Cesena ha conquistato 56 punti, 2,43 a partita, a questo ritmo può arrivare a 93. Un record. Potrà incontrare momenti difficili, qualcosa potrebbe incepparsi, per ora però non ci sono segnali, anche se vale l’eterna regola di tenere i piedi ben piantati per terra. Il match di Ancona ha mostrato ancora una volta quanto sia cresciuta di testa questa squadra, capace di stare al gioco sporco nel primo tempo, con gladiatori in campo tipo Varone, in evidente crescita, e Saber, splendido assist man per Kargbo (foto). Poi dentro l’effervescenza di Berti e Francesconi, materiale di prim’ordine da cui Toscano trae il massimo.

Semmai il tecnico avrà problemi quando tornerà Ciofi, fra una decina di giorni e dovrà scegliere chi mandare in campo fra lui e un Pieraccini, più veterano dei trentenni in campo, con le sue diagonali pulite e rischiosissime in area a risolvere situazioni scabrose. Non sbaglia mai. Bene tutti, quindi? Una tiratina di orecchi a chi si fa ammonire per allontanare la palla di 5 metri e a chi pecca di egoismo in area, ma è il pelo nell’uovo.