Il Cesena fa muro da centrocampo. Adesso Klinsmann è più coperto

Tre gol, uno a partita, incassati, e nessun clean sheet per Jonathan Klinsmann. Letta così la statistica delle reti al passivo potrebbe far suscitare qualche preoccupazione, approfondendo l’argomento e guardando meglio i numeri lo scenario cambia. La prima considerazione, rivedendo uno per uno gli episodi incriminati, viene spontanea: alla fine si tratti, appunto, di episodi. All’Adriatico di Pescara il centrocampista biancoazzurro Olzer indovina il sette da fuori area, in casa contro l’Entella Franzoni si ritrova palla nei piedi a pochi passi da Klinsmann dopo un flipper in area su calcio piazzato dalla trequarti, mentre sabato scorso Ioannou calcia forte, sempre da fuori, ma è la deviazione involontaria di Adamo a mettere fuori causa il portiere bianconero che probabilmente sarebbe intervenuto con efficacia.

Allargando lo sguardo sul film delle tre gare la sensazione che rimane, invece, è quella che per gli avversari arrivare dalle parti dell’estremo difensore statunitense non sia proprio facile e qui intervengono i numeri. A Pescara i padroni di casa hanno indirizzato 12 tiri verso i pali difesi da Klinsmann, solo 4 di questi hanno preso lo specchio, ma 8 su dodici sono state conclusioni da fuori area. Con l’Entella Parodi e compagni hanno concluso in tutto 9 volte, ma una sola di queste dentro lo specchio, 4 su 9 invece le stoccate da fuori area. Anche la Sampdoria, come l’Entella, ha preso lo specchio una sola volta su 11 conclusioni totali e sette di queste sono state da oltre i sedici metri. Sommando i numeri: 32 tiri concessi in tutto, di cui solo 6 all’interno del perimetro dei legni. Dato interessante inoltre è che agli avversari è sì concesso di tirare, ma solo da lontano con un coefficiente di pericolosità che inevitabilmente si abbassa: 19 in totale le conclusioni da fuori pari al 60% del totale.

Compito della difesa, ovviamente, coprire bene il portiere, ma in questo caso sembra che l’aver irrobustito, in termini di chili, centimetri ed esperienza, la linea mediana abbia dato un notevole contributo a tenere gli avversari a debita distanza. Evidente la differenza con la scorsa stagione quando, specie in avvio di campionato e complice anche un modulo, il 3-4-2-1, più spregiudicato, con il passare dei minuti se gli avversari cominciavano a fare la voce grossa, il centrocampo iniziava a perdere metri portando il nemico troppo a ridosso del’ area. Un esempio per tutti la gara d’esordio con la Carrarese: dopo il doppio vantaggio firmato Shpendi, nella ripresa i toscani hanno messo alle corde i bianconeri sfiorando la rimonta.

Tre partite non producono certezze ma qualche indicazione la forniscono, dalla trasferta a Venezia e dal match successivo al Manuzzi con il Palermo possono arrivare invece le conferme.

Andrea Baraghini