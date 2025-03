Il Cesena in campo coi suoi tifosi. Il club appoggia il ricorso al Tar

Il Cesena scende in campo insieme ai suoi tifosi. Lo fa scegliendo una modalità che di certo segnerà un precedente nell’ambito delle interazioni tra sport e società civile.

Nel ricorso al Tar della Lombardia depositato ieri dagli avvocati Giovanni Adami, Riccardo Luzi, Paolo Alberto Reineri e Daniele Labbate e redatto con l’intento di chiedere il via libera a tutti i tifosi - compresi i non tesserati - agli spalti dello stadio di Brescia in vista della gara di domani tra i padroni di casa e il Cavalluccio, le cui tifoserie sono gemellate, è intervenuto infatti anche il club romagnolo che ha presentato una memoria scritta a integrazione della documentazione.

Il ricorso è stato depositato dal Coordinamento Club Cesena e dall’Associazione CeseNati con l’intento di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto emesso del Prefetto di Brescia.

"Abbiamo deciso di sostenere l’azione legale promossa dai nostri tifosi - ha dichiarato il presidente del Cesena Fc, John Aiello - rispetto alla classificazione del match Brescia-Cesena come partita con profili di rischio per l’ordine pubblico. Questa valutazione, che impone restrizioni per l’acquisto dei tagliandi a tutti i residenti nella provincia di Forlì-Cesena, non trova riscontro nella realtà dei fatti, dato che tra la nostra tifoseria e quella del Brescia Calcio esiste un sentito e sincero gemellaggio nato più di quaranta anni fa".

"Ero personalmente presente all’Orogel Stadium - Dino Manuzzi in occasione della sfida d’andata - prosegue il presidente bianconero - e ricordo con grande emozione la bellissima atmosfera di passione e condivisione tra i sostenitori delle due squadre, che hanno vissuto la partita fianco a fianco sia dentro che fuori dallo stadio. Impedire che i nostri tifosi possano celebrare una nuova giornata di festa, nel nome dello sport che tutti amiamo, sarebbe una brutta sconfitta per tutti".

I tempi sono stringenti e il responso si conoscerà oggi. "Attendiamo sviluppi - ha aggiunto l’avvocato Riccardo Luzi - Nei fatti il presidente del Tar che pochi giorni fa aveva respinto il ricorso dei tifosi cesenati che chiedevano di partecipare alla trasferta di Cremona asserendo che i binconeri sono gemellati col Brescia (a sua volta rivale della Cremonese, ndr), ora dovrà esprimersi sul divieto di andare proprio a Brescia, ancora una volta per via di motivazioni legate all’ordine pubblico".

Che la situazione sia quanto meno particoilare è evidente. E anche per questo motivo probabilmente il Cesena Fc ha scelto di intervenire, servendo un assist al suo popolo.