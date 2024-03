Il Cesena oggi nella tana dalla Lucchese. Mister Toscano: "Godiamoci il momento"

di Daniele Zandoli

Meno sei alla meta con l’obiettivo che potrebbe anche materializzarsi in anticipo. Il Cesena oggi gioca a Lucca, finalmente al pomeriggio della domenica (inizio alle 14) dopo aver vagabondato per tutti gli orari e i giorni della settimana. E se il Cavalluccio continua a guardare la classifica dall’alto, forte dei suoi 80 punti, ieri la rivale Torres ha trovato il gol della vittoria nel recupero della gara in casa contro la Vis Pesaro. La rete di Diakite al 94’ porta i punti dei sardi a quota 72, otto lunghezze sotto i bianconeri.

Oggi Toscano recupera Pieraccini, Donnarumma, Corazza e persino Saber; perde Piacentini e De Rose per infortunio (ma il capitano segue la squadra in Toscana, quando si dice l’attaccamento ai colori) e Ogunseye, squalificato. "I quattro hanno recuperato al 100% e sono disponibili per essere schierati, salvo Saber che ha tre allenamenti nelle gambe. Gli altri erano pronti sin dalla scorsa settimana anche se non li ho rischiati a Pesaro". La difesa si rafforza col ritorno di Pieraccini e il rientro in forma di Ciofi, l’attacco ritrova il Joker, il centrocampo perde il perno ma recupera due pedine importanti come Saber, almeno per uno spezzone, e soprattutto Donnarumma a presidiare la fascia sinistra.

Lucchese ostacolo duro, "come tutte in questo momento particolare del campionato – continua il mister –. Ogni squadra alza il livello quando incontra il Cesena, dobbiamo farlo anche noi tenendo alto il ritmo, l’intensità e la concentrazione. La Lucchese ha la medesima identità del match di andata, è ben riconoscibile. Una squadra cui piace avere il pallino del gioco, attacca con le rotazioni dei centrocampisti. Risponderemo dando ritmo alla gara". Siamo all’ultimo miglio nella condizione migliore possibile, considera, "e dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto sinora, senza guardare la classifica, soprattutto godendoci questo momento. L’ho ripetuto ai ragazzi, godiamoci questo momento, lo ricorderemo con piacere per tutta la vita".

Certo, manca De Rose. "Ciccio ha peculiarità uniche – dice Toscano – ma abbiamo imparato a sopperire alle defezioni e lo faremo anche stavolta". A Pesaro il Capitano è sembrato sul punto di uscire, poi è rimasto in campo per una decina di minuti e questo può aver peggiorato l’infortunio. "Ciccio vorrebbe stare sempre in campo – ammette Toscano – aveva sentito indurirsi il polpaccio e si era fermato, gli abbiamo chiesto a più riprese se voleva uscire ma sentiva di andare meglio. Purtroppo invece si è acciaccato e lo perdiamo per qualche partita".

Dubbi di formazione? Perentorio: "No, nessuno. Siamo tutti concentrati a raccogliere il massimo dalle ultime sei partite che restano. I ragazzi devono cercare di esprimere tutto il loro potenziale, hanno margini enormi di miglioramento. Vedo unità in partita, dopo le vittorie sotto la curva, nello spogliatoio, in allenamento. È qualcosa di speciale, ci ha portato dove siamo e dove meritiamo di essere".