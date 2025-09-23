Il Cesena ora è più forte in trasferta. Tris di successi in fila solo con Bisoli

Un’inversione di rotta decisa, ma soprattutto evidente. Il Cesena di Mignani ora sa fare la voce grossa anche in trasferta, cosa che lo corso anno è successa poco e quasi solamente nella seconda parte di stagione. Sei in tutto gli acuti lontano dal Manuzzi nella stagione passata di cui il primo, a Cittadella, solo alla tredicesima giornata (2-0 firmato Bastoni-Shpendi) e dopo aver lasciato l’intera posta a Sassuolo, Pisa, Spezia con due soli punti rimediati a Palermo e Sassuolo. Quest’anno la musica sembra esser ben diversa, a parte l’avvio sprint, occorre risalire alla stagione 2006-2007 per ritrovare una striscia positiva analoga, il Cavalluccio di Fabrizio Castori infilò subito sei risultati utili consecutivi prima di perdere 4-3 in casa del Genoa ma dopo quattro incontri aveva 8 punti, conseguenza di due pareggi e due vittorie. L’impressione è che i bianconeri affrontano l’avversario con un’altra faccia. Siccome non è cambiato l’allenatore e nemmeno il modulo la spiegazione va cercata in quegli innesti che hanno reso più spessa la scorza della rosa bianconera. Lo spessore caratteriale è infatti una qualità necessaria se si vuole uscire indenni e addirittura con l’intera posta in palio, da campi difficili come quelli di Pescara, Genova, sponda Samp, e soprattutto Venezia. Non è nemmeno questione di qualità, quella c’era anche lo scorso anno, ma c’era ad esempio anche nel Cavalluccio condotto da Massimo Drago nel campionato 2015-2016, squadra che aveva in rosa gente come Ciano, Sensi, Cascione, Gomis, Falco, Kessie, tanto per fare qualche nome, ma che terminò la regular season con 68 punti di cui solo 18 rimediati in trasferta. Per la cronaca quell’anno la stagione si chiuse ai preliminari playoff in casa contro lo Spezia allenato da Mimmo di Carlo, e la sensazione generale fu che una promozione diretta alla portata fosse stata gettata alle ortiche per la scellerata gestione dei match fuori casa. Tornando al presente tre viaggi nelle prime quattro giornate avrebbero spaventato chiunque, invece, paradossalmente l’unico mezzo inciampo è avvenuto in casa contro l’Entella.

Quanto agli interpreti, per espugnare stadi difficili contro squadre rognose ed attrezzate, ed il Venezia risponde a tutti questi parametri, occorre avere quelli giusti, che non si spaventano anche quando c’è un intero stadio, o quasi, che urla contro, e riescono a trasformare in leoni anche i compagni che, per età ed esperienza, non hanno ancora la corazza così dura. Un esempio: Berti e Francesconi con Castagnetti vicino possono esprimere liberamente le loro qualità e se in corsa d’opera entra Bisoli lo spartito è il medesimo. La gestione degli ultimi minuti al Penzo è stata da manuale, da squadra cioè che vuole il risultato e che non perde la testa anche quando un episodio come quello del rigore rimette tutto in discussione. L’ultima tripletta di vittorie consecutive in trasferta in B si è vista nella stagione 2009-2010. Il Cesena di Pierpaolo Bisoli, nella volata finale, vinse a Frosinone (2-0), a Lecce (2-1) e poi a Piacenza (1-0) e fu serie A diretta.

Andrea Baraghini