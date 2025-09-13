Il Cesena riparte da Genova contro la Samp. Mignani: "Questa si vince con la personalità"

E’ il primo ’testacoda’ stagionale quello che vede il Cesena impegnato a Marassi contro la Sampdoria, ultima a zero punti, con 5 gol subiti e uno solo segnato. Dopo la sosta arrivano per il Cavalluccio due trasferte impegnative, quella di Genova appunto e poi a Venezia.

"Alla terza di campionato è vietato fare classifiche – protesta Michele Mignani alla vigilia - il campionato è talmente lungo da permettere anche a chi parte male come la Samp di recuperare. Non avrei mai voluto incontrare i blucerchiati nelle condizioni in cui si trovano, col Modena hanno disputato un incontro equilibrato, col Sudtirol si sono trovati sotto dopo venti minuti di 3 gol. E’ una squadra orgogliosa, animata dalla voglia di fare punti e dare soddisfazione a tifosi splendidi, corsi in massa ad abbonarsi. Lo stadio sarà una bolgia, una gara molto difficile. Probabilmente non aver fatto punti sinora condiziona, unito anche a un effetto trascinamento da quanto successo lo scorso anno. Ma la Samp ha le carte in regola per essere protagonista per ambiente e blasone. Sarà uno stimolo in più per cercare di conquistare punti".

In cadetteria non esistono match facili e certamente non deve trarre in inganno la partenza col freno a mano tirato della Samp, il tecnico lo ribadisce con forza. "E’ un campo difficilissimo, ne siamo coscienti - continua Mignani, doriano in campo per anni – guardiamo a noi stessi, cercando di migliorarci soprattutto in personalità. Cerco la prestazione a Genova per dare continuità al nostro cammino".

In effetti sinora le cose non sono andate male per i bianconeri con la vittoria larga a Pescara e il pareggio con rimpianti con l’altra ligure, l’Entella. Durante la sosta si è lavorato sulle palle inattive, una delle quali ha portato al pareggio ligure.

"Sono episodi su cui incide anche la caratura fisica di una squadra. Adotteremo accorgimenti".

Sono tornati i quattro nazionali in buone condizioni, qualcuno non è neanche sceso in campo. "Klinsmann è tornato giovedì, gli altri il giorno prima. Stanno bene, la convocazione dona benefici sul piano morale, è un valore per il singolo e anche per la squadra. Comunque tutti stanno bene, sono sereni".

La new entry in formazione sarà Castagnetti, impossibilitato a esordire con l’Entella per motivi burocratici e poi bloccato dalla sosta. "Gli ho chiesto di fare le cose che sa fare. Porterà tanto, ha valori, è un ragazzo serio, quando parla dice cose giuste, ha esperienza, ha giocato spesso per vincere partite importanti. Si è inserito bene come tutti i nuovi in un gruppo sano".

Sulla carta quindi è tutto a posto, tutti disponibili per una formazione che dovrebbe cambiare solo a centrocampo con l’inserimento dell’ex Cremonese.