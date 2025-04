Il Cesena ritrova un grande amore. A Bolzano c’è Castori: quanti ricordi

Quando Fabrizio Castori incrocia il bianconero inevitabilmente si apre il cassetto dei ricordi. Non sarà diverso sabato, a Bolzano, settima volta, tra campionato e coppa, che l’uomo di Tolentino si troverà ad affrontare il Cesena da avversario: 4 sconfitte e 2 vittorie, mai un pareggio. Con i suoi quasi 71 anni, li compirà a luglio, Castori è il decano dei tecnici della serie B. Gran parte dei colleghi hanno una carta di identità di almeno dieci anni più giovane e se l’età non conta, ma quello che vale è l’esperienza, anche qui c’è poco da parlare. Castori si è seduto in panchina per la prima volta a 26 anni, nel 1980 anno di nascita del Alessio Dionisi attuale tecnico del Palermo.

In carriera ha conquistato dieci promozioni mettendo insieme 46 panchine in serie A, 567 in B, e più di 300 tra C1 e C2 per un totale di 871 gettoni tra i professionisti. Gli mancano solo 5 gare per raggiungere Guido Mazzetti (572) e diventare l’allenatore con più presenze di sempre in cadetteria, tra quelli in attività lo è già. Duecentotrenta di queste presenze le ha spese alla guida del Cavalluccio. Un’avventura iniziata nella stagione 2003-2004, in realtà Rino Foschi lo avrebbe portato volentieri l’anno prima, ma per una promessa fatta dallo stesso Castori al presidente del Lanciano il matrimonio fu rimandato di dodici mesi. Amore a prima vista tra il Cesena ed il suo pubblico e quell’uomo schietto ed estremamente pragmatico, due qualità che piacciono in riva al Savio. I risultati sul campo ed in particolar modo quella promozione dalla C alla B conquistata al primo tentativo nella battaglia, in tutti i sensi, di Lumezzane, hanno contribuito a rendere il rapporto eterno. Nemmeno la squalifica di tre anni e mezzo, poi ridotta a due, per il pugno rifilato a Pietro Strada proprio al Tullio Saleri, prima del gol promozione di Ambrogioni, hanno potuto separare le strade. La storia è così continuata anche al piano superiore per altre quattro stagioni, la seconda delle quali poteva terminare con una clamorosa promozione in A, sfuggita in un playoff con il Torino pieno di polemiche e recriminazioni. Le strade si sono poi reincrociate dieci anni dopo, esattamente nel 2017-2018 quando Rino Foschi, ancora lui, lo chiamò per salvare una baracca che stava affondando, sempre in B, sotto la guida di Andrea Camplone.

Castori era reduce dall’impresa a Carpi, aveva condotto gli emiliani in massima serie per la prima volta nella loro storia nel 2015-2016, in Romagna fece l’ennesimo miracolo conquistando una salvezza sul campo, poi vanificata dal fallimento estivo dopo che gli era già stato rinnovato il contratto per altre due stagioni. Di fatto è l’ultimo allenatore dell’A.C Cesena. Ora la nuova avventura al Sudtirol: arrivato ad inizio dicembre con gli altoatesini ultimi in classifica, in 15 giornate e con 21 punti all’attivo, in questo momento è fuori dalla zona playout. Un altro tassello verso il cammino salvezza cercherà di metterlo proprio sabato contro il Cavalluccio, ma solo dopo aver provato un brivido nel vedere le maglie bianconere in campo. Su questo c’è da scommettere.

Andrea Baraghini