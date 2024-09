Il Cesena sceglie la linea verde. Ecco i giovani Mendicino e Tavsan

Due giovani in prestito: Leonardo Mendicino dall’Atalanta e Elayis Tavsan dal Verona. Si è chiusa così la sessione estiva del mercato. Riccardo Chiarello è rimasto ma è fuori lista. Rimane, quindi, libera una casella over che può essere eventualmente occupata successivamente, in caso di necessità, o da uno svincolato o da un ingresso a gennaio. Sfumato, invece, l’arrivo di Manuel Marras, pista abbandonata proprio nell’ultimo giorno di mercato dopo un lungo inseguimento, così come non è andato in porto l’assalto all’ex Nicholas Pierini che ha scelto il Sassuolo.

Dopo Van Hooijdonk un altro olandese, quindi, a disposizione di Mignani per l’attacco. Tavsan è un classe 2001, approdato con un prestito secco dal Verona con il quale, la scorsa stagione, è sceso in campo 4 volte dopo il suo arrivo a gennaio a titolo definitivo dal NEC Nijmegen. In patria ha collezionato 70 presenze e 10 reti nella massima serie alle quali si aggiungono sessanta gettoni e 18 gol nella seconda divisione. Cresciuto nelle giovanili dello Sparta Rotterdam, l’esordio tra i grandi lo ha fatto con la casacca del Telstar (serie B olandese), poi il passaggio al NEC Nijmegen con il quale è sceso in campo 118 volte e realizzato 25 reti. Il suo ruolo naturale è esterno destro d’attacco, ma può giocare sia come punta centrale che come laterale mancino. Fisico ragguardevole, è alto 183 centimetri, ha nella velocità e nel dribbling le sue doti migliori.

Oltre a Tavsan nella trasferta milanese di ieri il ds Fabio Artico ha portato a casa anche Leonardo Mendicino che arriva con la formula del prestito con opzione di riscatto dall’Atalanta. Classe 2006, ruolo naturale mediano, nel curriculum 18 presenze in C con la formazione bergamasca Under 23, gli esordi in serie A e in Europa League segno della grande considerazione che Gasperini ha per lui.

Si chiude così con dieci movimenti in entrata e otto in uscita la sessione estiva del mercato bianconero. Sono arrivati in Romagna a titolo definitivo Massimiliano Mangraviti, Giacomo Calò, Simone Bastoni, Sidney van Hooijdonk e Raffaele Celia, in prestito Marco Curto, Mirko Antonucci, Leonardo Mendicino, Joseph Ceesay e Elyas Tavsan. Hanno invece lasciato definitivamente il Cavalluccio Simone Corazza e Ivan Varone (Ascoli), Francesco de Rose (Catania, ufficializzato ieri), King Udoh (Trapani), mentre sono partiti in prestito Luigi Silvestri (Trapani), Roberto Ogunseye (Arezzo), Antonio David (Gubbio), e Alessandro Giovannini (Pineto). Rispetto alla rosa dello scorso anno mancano: Luca Coccolo, andato in scadenza a giugno, Lorenzo Pollini, Giovanni Nannelli e Luca Lewis, che hanno rescisso l’accordo con il Cesena ed Edoardo Pierozzi tornato alla Fiorentina per fine prestito. Addio con strascico polemico per Luigi Silvestri. Il padre del giocatore ha pubblicato un post su una pagina dedicata al tifo bianconero dove, dopo aver ringraziato la città e i supporter del Cesena ha parlato "di ingiustizia inspiegabile" nei confronti del figlio da parte della società in riferimento alla mancata conferma.

Andrea Baraghini