Il Cesena scivola dopo sei mesi. Shpendi non basta, Carrarese super

Carrarese

3

Cesena

2

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve, Illanes (36’ st Coppolaro), Di Gennaro, Imperiale, Zanon, Capezzi (17’ st Della Latta), Schiavi (40’ st Zuelli), Cicconi (40’ st Cerretelli), Panico (36’ st Palmieri), Finotto, Capello. All.: Calabro. A disp.:Tampucci, Mazzini, Di Matteo, Grassini, Boli, Amato, Belloni.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri, Piacentini (22’ st Ciofi), Prestia, Silvestri, Adamo, Varone, Francesconi, David (17’ st Saber 26’ st Pierozzi) Berti (17’ st Coveri), Shpendi, Ogunseye. All.: Toscano. A disp.: Siano, Klinsmann, Pitti, Coccolo, Valentini, Chiarello, Giovannini.

Arbitro: Caldera di Como.

Reti: 18’ pt e 45’ st Shpendi, 46’ pt e 35’ st Panico, 10’ st Schiavi.

Note: espulso al 5’ st Ogunseye per somma di ammonizioni ; ammoniti Panico, Prestia, Capezzi, Calabro all. Carrarese; spettatori 3000 circa ; angoli 3-6; recupero 1’ e 5’.

Cade il Cesena a Carrara dopo 28 risultati utili consecutivi (e 8 vittorie di fila); non perdeva dal 2 settembre a Olbia. E non è vero che i sostituti valgono chi manca. De Rose, Kargbo e Donnarumma non si regalano a nessuno, Corazza e Pieraccini anche, men che meno alla terza in classifica. In dieci minuti è poi andato ko anche Saber. La Carrarese è terza, coglie con merito la quinta vittoria di fila in casa e si è mostrata superiore. Toscano risponde a infortuni e squalifiche con Piacentini dietro, David a sinistra, Francesconi e Varone in mediana, Ogunseye davanti.

Parte forte il Cesena, Adamo dribbla e crossa, Di Gennaro anticipa Ogunseye in corner, poi tocca a Berti raccogliere il cross dalla bandierina di David, cerca Shpendi, anticipato. La Carrarese fa possesso palla nella propria metà campo, sa che il Cesena è micidiale negli spazi. Al 14’ Cesena vicino al vantaggio: punizione di Adamo, Silvestri di testa fuori di poco con Shpendi che non riesce a deviare a porta vuota. Il bomber non sbaglia al 19’, lo serve Francesconi, Cristian batte violento in rete: diciottesimo sigillo stagionale.

La Carrarese però cresce e il Cesena rincula, subendo dalle fasce. Tocca a Pisseri parare in due tempi su diagonale di Cicconi. A sinistra i bianconeri soffrono, David fatica, Varone non è brillante. Al 39’ gran botta di Capello da 20 metri, è traversa. Gli apuani scatenati insistono fino al classico gol dell’ex, Panico, su assist di Capello allo scadere del tempo, dopo un pasticcio tra Francesconi e Varone.

Al ritorno in campo in un amen la doppia ’follia’ di Ogunseye, prima viene ammonito, subito dopo altro giallo e Cesena in dieci. Decolla una serata tutta da dimenticare, al 55’ la palla si infila direttamente su cross di Schiavi probabilmente c’è anche un tocco di Varone. A sinistra la Carrarese imperversa, Zanon entra nel burro, cross per Panico, Pisseri intercetta. Finalmente Toscano cambia, dentro Saber e Coveri, fuori David e Berti per un 4-3-2 più equilibrato con Saber davanti alla difesa, almeno finchè non si fa ancora male, al suo posto Pierozzi e cambi finiti (71’). Un disastro per la capolista. All’80’ ancora lui, Panico, forse in fuorigioco, triplica a porta vuota perché Pisseri era volato a respingere su Finotto. Chi non ci sta è Shpendi, al 90’ fa doppietta ed accresce i rimpianti. Oggi la Torres a Ferrara può andare a -9.