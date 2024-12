Il Cesena soffre il mal di trasferta. E sabato altra sfida delicata a Bari

Un’altra trasferta infausta per un Cesena che somiglia sempre più a quello allenato da Massimo Drago nell’ormai lontana stagione 2015/16. A dire il vero è anche un augurio perché quel Cesena era imbottito di ragazzi che poi avrebbero fatto strada a cominciare dal duo Sensi e Kessie oltre a centrare i playoff, poi finiti come quasi sempre da queste parti, cioè male. Cesena bello e quasi sempre vincente al Manuzzi, svogliato e derelitto in trasferta dove sinora ha raccolto una miseria di punti, solo 5 su 22 con due pareggi a Palermo e Salerno e la vittoria a Cittadella. La sconfitta di Frosinone è ancora una volta dolorosa non solo perché non porta punti in classifica ma anche perché è un sostanzioso passo indietro rispetto al recente passato.

Che la difesa bianconera non sia un bunker inaffondabile lo si sa sin dall’inizio, capace di prendere 5 gol di cui almeno un paio assurdi dalla Sampdoria, ma poi diventata abbastanza robusta dopo i ritocchi di Mignani. Ma, quando prendi 3 gol dall’attacco più asfittico del girone, in grado sino alla vigilia di segnarne solo 8 reti e di farne 3 a Prestia e soci, ricominciano a suonare i campanelli d’allarme. Stavolta gli errori, macroscopici, non sono a carico dei difensori ma dei centrocampisti, elementi come Bastoni e Antonucci che, a differenza di quanto sostiene Mignani quando parla di scarabocchi che aiutano a crescere, sono tra i più esperti dell’organico, gente abituata a ben altri scenari in carriera. Così la difesa del Cavalluccio torna fra le più battute del campionato coi suoi 22 gol subiti, poco sopra a quella di formazioni in crisi come Cittadella, Sudtirol e Salernitana. Questo alla viglia della trasferta di Bari, sulla carta ben più insidiosa rispetto a quella di Frosinone.

La classifica risente poco dello scivolone ciociaro, la Cremonese sorpassa e riprende il posto che le compete per organico e ambizioni, si stanno facendo sotto altri pretendenti alla zona playoff come Bari e Palermo, ormai a un solo punto di distanza. Ciò che si è visto a Frosinone è questione di testa, dopo una mezzora in cui il Cesena sembrava avere il match in mano, col suo fitto palleggio di prima a centrocampo aveva tenuto i ciociari lontano da Klinsmann, pur col sacrificio tattico di Berti e almeno fino ’all’assist’ di Bastoni. Fra tanta malinconia restano un paio di aspetti positivi. Innanzitutto Shpendi, ancora in gol, il decimo stagionale, con cui tiene a bada il catanzarese Iemmello, giunto a 9. La statistica dice che il Cesena davanti è prolifico, segna una media di 1,67 gol a partita (22 in totale con 10 di Cristian), purtroppo ne subisce anche 1,47. L’altra nota positiva è il rientro coi fiocchi di Curto, autore tra l’altro di uno splendido gol.

Daniele Zandoli