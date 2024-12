Il Cesena spreca e cade pure in casa. Alla Cremonese basta Vandeputte

CESENA 0 CREMONESE 1

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Curto, Prestia (29’ st Ciofi), Mangraviti; Adamo, Calò, Francesconi (21’ st Tavsan), Berti, Celia; Antonucci (44’ st van Hoojidonk), Kargbo. A disp.: Pisseri, Siano, Piacentini, Pieraccini, Mendicino, Saber, Donnarumma, Chiarello). All. M. Mignani.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini (40’st Lochoshvili), Bianchetti; Berbieri, Pickel, Castagnetti (40’ st Majer), Milanese (13’ st Nasti), Zanimacchia; Vazquez (23’ st Johnsen), Bonazzoli (13’ st Vandeputte). A disp.: Saro, Jungdal, Quagliata, De Luca, Buonaiuto, Sernicola. All. G. Stroppa.

Arbitro: D.Ghersini di Genova.

Rete: 15’ st Vandeputte

Note: presenti 11.088 spettatori. Ammoniti: Francesconi, Castagnetti, Antov, Barbieri, Vandeputte. Angoli: 4-5. Recuperi: 2’ pt e 5’ st

Stavolta il sostegno del Manuzzi non è bastato. Vince la Cremonese che così si invola a caccia delle prime posizioni, rilanciata dagli scivoloni delle reginette e forte di un organico ’oversize’ per la cadetteria, certamente a confronto di quello del Cesena. I bianconeri falliscono il sorpasso. I lombardi di Stroppa avevano alla vigilia un solo punto di vantaggio sul Cavalluccio, ora sono 4 i punti di distacco. La Cremonese sbanca l’Orogel Stadium Manuzzi meritando il giusto, al termine di un match veemente, combattuto, in cui nessuno ha tirato indietro la gamba. Un pareggio, forse, sarebbe stato più equo, ma nel calcio vince chi la butta dentro e il Cesena, orfano di Cristian Shpendi, ha sprecato diverse occasioni d’oro. La classifica non si deteriora granchè nonostante le sconfitte in serie, ma si fa corta corta perché le squadre in fondo si stanno muovendo eccome.

Manca come il pane il gioiellino albanese, non solo perché è l’unico che la butta dentro con una certa regolarità, ma soprattutto perchè tiene bassi gli avversari. Antonucci gioca falso nove ma continua a non incidere, Kargbo cade nella trappola del fuorigioco ordita da Stroppa almeno una mezza dozzina di volte prima di capire come fare per evitarlo, aggiunge un numero infinito di crolli a terra su cui gli arbitri regolarmente sorvolano. Gli altri o tentano l’assist anche quando si trovano a tu per tu col portiere avversario come è capitato un paio di volte a Celia (tra i migliori in campo), oppure si mangiano occasioni clamorose come è capitato a Berti. Entrambi ci hanno provato ma il loro compito principale non è quello di buttarla dentro.

Comincia al gran galoppo la Cremonese, in mezzo al campo domina Franco Damian Vazquez, in estate a lungo e accostato al Cesena, ma poi rimasto in grigiorosso. Si vede che è di un’altra categoria, dal suo piede nasce l’assist al bacio per il neo entrato Vandeputte, dimenticato da Berti nell’inserimento. Botta da 20 metri, Klinsmann non ci arriva ed è il vantaggio grigiorosso. E’ il 15’ del secondo tempo, c’è margine per recuperare, ma su una magica palla di Celia, Berti non trova la porta, rimpallato da Ceccherini. Per fortuna la Cremonese sbaglia clamorosamente il raddoppio con Nasti, solo in area a battere un rigore in movimento. Fuori Francesconi per Tavsan, Prestia che non la prende bene per Ciofi, dentro van Hooijdonk per Antonucci: cambiano gli addendi ma non gli effetti. Finisce nel silenzio del Manuzzi, stavolta niente Romagna Mia, ma fischi alla squadra dalla Mare.

Daniele Zandoli