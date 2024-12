Il Cesena tira un sospiro di sollievo. Per Shpendi solo uno stiramento

Bene, anche se non benissimo, come si dice in questi casi. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto, ieri, Cristian Shpendi non ha evidenziato lesioni ai legamenti. L’attaccante dovrà comunque smaltire "una lesione tra il primo e il secondo grado del muscolo tibiale anteriore della gamba sinistra", si legge dal report medico. In pratica poco più di uno stiramento con nuove valutazioni che verranno fatte la prossima settimana e nessun interessamento della caviglia. Il centravanti inizierà subito il percorso di riabilitazione. I tempi di recupero al momento sono difficili da ipotizzare, è molto probabile che lo si riveda in campo solo nell’anno nuovo, alla ripresa, dopo la sosta, il 12 gennaio contro il Cittadella. Una brutta tegola per il Cavalluccio, nulla però a confronto di quello che si poteva temere vedendo la dinamica dell’incidente e, soprattutto, guardando la smorfia di dolore e le lacrime del bomber al momento dell’uscita dal terreno di gioco. Tre partite senza Shpendi per un Cesena che finora ha dimostrato di dipendere molto dalla sua vena realizzativa ma anche dalla capacità di fare gioco di squadra e di fare reparto da solo. Un avvio di stagione scintillante per lui che ovviamente non è sfuggito a parecchi club di A, anche se alcuni avevano già attenzionato il nome di Shpendi alla fine della stagione scorsa. Ultima in ordine di tempo ad aver mandato gli osservatori a vedere da vicino le gesta del gemello è stata la Juventus, ma anche Fiorentina, Torino e Napoli sono interessate, con il Sassuolo che sembra la società più decisa ad assestare l’affondo in caso di ritorno in serie A. Un fine anno tutt’altro che di riposo per il Cavalluccio che deve affrontare tre gare di campionato più la Coppa Italia prima di sedersi a tavola per il cenone di San Silvestro. Un tour de force da gestire al meglio in modo da chiudere alla grande un 2024 da incorniciare e che inizia domani proprio con l’impegno di Coppa. Quasi certo che domani Mignani inserirà in formazione elementi con poco minutaggio o che ultimamente non partono dal primo minuto. In porta, quindi toccherà a uno tra Pisseri e Siano e dietro spazio probabilmente a Pieraccini e Piacentini. A centrocampo dovrebbe trovare una maglia da titolare Mendicino, di fianco a lui potrebbe operare Bastoni, impiegato solo negli ultimi minuti contro il Cosenza, con Francesconi come terzo sulla linea mediana. Sulle fasce i candidati a scendere in campo subito sono Adamo e Celia mentre davanti, a Van Hooijdonk potrebbe essere concessa la maglia da titolare al fianco di Kargbo reduce dal turno di riposo causa squalifica. Sarà Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto l’arbitro del match di domani sera al Gewiss Stadium. Da Cesena partiranno 393 tifosi.

Andrea Baraghini