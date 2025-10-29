Il Cesena torna finalmente a vincere in casa. Shpendi e Berti brillano, vetta ad un punto

CESENA 2 CARRARESE 1

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini; Adamo (30’ st Guidi), Berti (41’ st Arrigoni), Francesconi , Bastoni ( 17’ st Castagnetti), Frabotta; Diao (17’ st Blesa), Shpendi (41’ st Olivieri). A disp.: Fontana, Ferretti, Amoran, Mangraviti, Celia, Bertaccini, Ciervo. All.: M. Mignani.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Illanes, Ruggeri (13’ st Zanon), Imperiale; Bouah, Schiavi (34’ st Rubino), Zuelli, Melegoni, Belloni (dal 26 st Cicconi); Distefano (13 st Torregrossa), Abiuso (1’ st Finotto). A disp.: Fiorillo, Salamon, Oliana, Bozhahaj, Arena, Sekulov, Accornero. All.: A. Calabro.

Arbitro: M. Di Marco di Ciampino.

Reti: Shpendi (35’ pt), Berti (7’ st), Finotto (30’ st).

Note: spettatori presenti 10.395. Ammoniti: Ruggeri, Adamo. Angoli: 5-4. Recuperi: 1’ pt e 5’ st.

Terzo successo di fila per il Cesena che stavolta torna a vincere in casa, non accadeva da maggio. Consolida la seconda posizione a braccetto col Monza e vede la vetta ad un solo punto dal Modena, sconfitta a Reggio Emilia. E’ un Cesena tutto cuore e grinta, la vittoria è meritata perchè punge con precisione chirurgica nelle due occasioni capitate e poi resiste con qualche patema alla sfuriata della Carrarese, confermatasi formazione di categoria, tecnica, svelta e ben condotta.

Turnover come da abitudine ormai consolidata di Mignani nelle gare infrasettimanali. Rispetto al match vinto a Bolzano non ci sono Castagnetti, Blesa, Mangraviti e Ciervo, sostituiti dal rientrante Bastoni, Adamo, Piacentini e Diao. Una forte spolverata, soprattutto a centrocampo col primo stop a Castagnetti, sinora l’architrave su cui si è retto lo straordinario andamento del Cesena. La Carrarese è squadra scorbutica, vanta l’attacco più prolifico della serie coi suoi 10 giocatori a segno, vera e propria cooperativa del gol. Parte Francesconi in mediana e non è una serata tranquilla contro l’agile centrocampo toscano, svelto e preciso, impostato su rapide triangolazioni che limitano anche il fosforico apporto di Berti. Il risultato? Possesso palla perlopiù apuano, alle punte non arriva lo straccio di una palla giocabile, Sphendi si spolmona dietro a tutti, Diao offre il tradizionale apporto prossimo al nulla. Serve un episodio a schiodarla ed arriva poco dopo la mezz’ora, su corner di Adamo, Shpendi spizza, la prende Frabotta in area e Belloni lo abbatte. Rigore netto, Shpendi batte Bleve per il vantaggio bianconero. Il ragazzo albanese è la bestia nera degli ospiti, ha segnato loro 5 gol in 4 gare tra serie C e B. Il Cesena raddoppia a tempo scaduto ma Piacentini spinge il portiere e l’arbitro annulla il gol di Frabotta.

Il gioiello lo confeziona Tommaso Berti, stavolta su splendida azione di Diao che riscatta l’abulica prestazione del primo tempo con un paio di cioccolatini in apertura di ripresa. Il ragazzo spagnolo conquista palla a centrocampo, si invola in dribbling e passa a Berti in area, mezza girata al volo e palla nel sacco. Azione e gol semplicemente splendidi per un raddoppio che tarpa le ali alla Carrarese nel momento in cui stava riprendendo in mano le redini del gioco. Ma non è doma, la difesa bianconera sbanda, Zaro non è impeccabile e Finotto accorcia. Restano 15 minuti di sofferenza fino alla fine, il Cesena è stanco, Calabro ordina la carica e il Manuzzi trema. Per Mignani basta fioretto, serve la spada, fuori Berti, dentro Arrigoni e la vittoria è in tasca.

Daniele Zandoli