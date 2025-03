Il Cesena verso la volata finale. Le insidie delle ultime nove giornate

Nove partite a venerdì 9 maggio, data cerchiata in rosso per tutte e 20 le formazioni di serie B: l’ultima del campionato cadetto. Manca esattamente l’ultimo quarto della seconda serie italiana, e il Cesena inaugurerà quest’ultima fetta di campionato con il difficilissimo match di sabato all’Orogel Manuzzi contro lo Spezia. Con tre quarti di campionato alle spalle, si possono iniziare a tirare le prime somme, ma è altrettanto vero che in questo ultimo quarto tutte e 20 le formazioni si preparano per la volata finale. Chi ha una salvezza ancora da conquistare, chi invece vuole staccare un pass per i playoff e chi, infine, cerca il conforto della matematica per festeggiare la serie A.

Ma chi ha il calendario più difficile? E chi quello più facile? Abbiamo preso due statistiche diverse: la media delle posizioni in classifica delle nove avversarie e la somma dei punti conquistati dai rivali delle prossime giornate. Confrontando queste due statistiche, una curiosità salta subito all’occhio: lo Spezia, con un coefficiente di 14.33 e l’altro di 292 ha, quantomeno sulla carta, nettamente il calendario più facile. Tolte infatti il Cavalluccio alla prossima e la Cremonese all’ultima, gli aquilotti sfideranno formazioni solo sotto la 14esima piazza. D’altro canto, con una media di 7,67 e una somma dei punti delle avversarie di 392, la Reggiana è quella che dovrà sudare di più: nelle prossime, dovrà affrontare ancora 5 delle prime 7 in classifica.

Guardando invece le formazioni dal quarto al decimo posto, ovvero le formazioni che molto probabilmente lotteranno per un posto agli spareggi post campionato, il calendario più difficile è quello che aspetta il Modena (attualmente decimo): la media delle posizioni delle avversarie dice 8 tondo, mentre la somma dei punti 380. I canarini dovranno sfidare 6 delle prime 9, compreso il Cesena. Subito dietro, con un coefficiente di 9 secco (e una somma di 381), c’è la Cremonese. L’attuale terza forza del torneo dovrà vedersela con le tre che la precedono, con il Palermo e con la Juve Stabia. Sul terzo gradino di difficoltà, proprio i rosanero (9,56 di coefficiente e 358 di somma). Gli scogli più grandi? Sicuramente Sassuolo, Catanzaro e il già citato scontro con la Cremonese, ma anche la sfida col Cesena alla penultima. Il calendario più facile del lotto? Juve Stabia e Bari se la giocano, con una media di 11,11. Per le vespe, Cremonese e Catanzaro gli scontri più difficili, per i galletti, invece, Catanzaro, Palermo e Pisa.

E il Cesena? È esattamente a metà della ’classifica delle difficoltà’: ha tre squadre con il calendario sulla carta più difficile e tre invece più facile. Deve giocare ancora con Spezia, sabato, e Sassuolo, che potrebbe festeggiare la A proprio al Manuzzi. Ma anche tra le ’facili’, Frosinone e Mantova, ora in 18esima e 17esima piazza, sono da prendere con le pinze in quanto potrebbero essere a caccia di pesanti punti salvezza. Insomma, in queste 9 giornate tutto è ancora da decidere.

Enrico Magnani