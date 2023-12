Il Cesena vola Toscano: "Gara straordinaria"

Il Cesena è campione d’inverno. Allo stadio ’Renato Curi’di Perugia la squadra di Domenico Toscano ha risposto alla Torres riprendosi il primo posto, merito secondo il tecnico Domenico Toscano prima di tutto della capacità di De Rose e compagni di stare sempre molto concentrati: "I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria: non è facile quando arriva la settimana prima delle vacanze perché si rischia di pensare ad altro e invece sono stati tutti i giorni sul pezzo: sembrava quasi che non fossimo a Natale. In campo hanno raccolto i frutti con una prestazione straordinaria".

Il Cesena, come capita spesso, ha subito cercato di portare la gara dalla sua parte. Toscano conferma di aver molto apprezzato: "Abbiamo disputato un primo tempo di grande livello, abbiamo creato tantissimo, poi nel secondo abbiamo cercato di gestire e in quello non siamo bravi. In effetti abbiamo concesso un po’ di campo al Perugia che nei singoli ha la qualità e se gli concedi mezzo metro può farti gol".

Toscano chiarisce anche le sue scelte: "Cristian Shpendi fino a giovedì non poteva allenarsi per un problema all’alluce , Francesconi ha avuto febbre e problemi alla spalla, ci sono giocatori che fremono per giocare come Corazza e Varone: essere gruppo vuol dire che in allenamento tutti aiutano ad alzare il livello". Per Hraiech Saber quella sul campo del Perugia è stata la prima doppietta fra i professionisti. Il centrocampista la dedica a chi gli sta vicino: "Aspettavo questo momento, questa stagione a livello personale sta andando non al massimo, la mia famiglia è sempre con me, la dedico a loro". Saber fa capire che il temporaneo sorpasso della Torres non aveva creato apprensione: "Dobbiamo guardare a noi, sapevano di dover venire qui a vincere ed è andato tutto alla grande".

Il secondo gol in questo campionato di Tommaso Berti è quello che ha chiuso i conti: "Sembrava quasi di essere sotto la curva ’Mare’. Entrare, segnare un gol e dare il proprio contributo alla squadra è sempre bellissimo. Farlo sotto i nostri tifosi è straordinario".

Il girone di andata è alle spalle, adesso una breve pausa e poi si parte per la seconda fase, Tommaso Berti rivela a cosa secondo lui deve servive questo periodo: " Useremo la sosta per ricaricare le pile e poi quando torniamo dobbiamo subito pensare all’ Olbia che è l’unica che ci ha battuato. E’ successo alla prima giornata e ora abbiamo una gran voglia della rivincita".