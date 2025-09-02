Il cesenate Benzi campione regionale

Riccardo Benzi, cesenate con 19 anni ancora da compiere, ha deciso di festeggiare la maturità appena conseguita all’istituto tecnico commerciale laureandosi campione regionale di mountain bike nella categoria under 23. La medaglia d’oro è arrivata lo scorso sabato 30 agosto, quando Benzi si è messo tutti alle spalle nella prova di valenza emiliano romagnola che si è svolta a Lugagnano Val D’Arda, in provincia di Piacenza. Il successo vale doppio, sia perché è arrivato al primo anno in cui il giovane atleta è approdato nella nuova categoria, sia perché la gara è stata preparata appunto subito dopo aver messo da parte i libri studiati in occasione della maturità. Il percorso di studi in ogni caso proseguirà, dal momento che Benzi con l’arrivo dell’autunno inizierà a frequentare le lezioni del corso di laurea in scienze motorie, alternando, come sempre, l’impegno didattico a quello profuso sui pedali. Nessuno dei due è da sottovalutare, visto il tempo e la dedizione richiesti. La mountain bike è in effetti ben più di una semplice passione: Riccardo dedica agli allenamenti una ventina di ore a settimana e dall’inizio dell’anno a oggi ha già macinato oltre 12.000 chilometri.

Riguardo alla gara, il percorso era molto impegnativo dal punto di vista tecnico, per via delle salite ripide e brevi disposte in rapida successione lungo il tracciato (rivisto per l’occasione) dalla Lugagnano Off Road. La prova si è sviluppata su 6 giri ognuno dei quali misurava 3,9 km, per un tempo complessivo di circa 1h 15’ di gara. Riccardo Benzi è dunque salito sul gradino più alto del podio indossando la sua quarta maglia di campione conquistata negli anni tra le varie categorie di mountain bike. I progressi sono evidenti e la fiducia per il futuro è tanta, coi sogni sempre rivolti anche oltre i confini italiani. In effetti tra le prossime gare che lo attendono nel finale di stagione, c’è anche quella internazionale di Iseo, la ‘Dario Acquaroli Race’ in programma il 28 settembre.

Luca Ravaglia