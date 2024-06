Il Cesenate più veloce. Sabato tutti in pista

L’appuntamento era storico. C’era un tempo, decenni fa, in cui la città si ritrovava intorno alla pista di atletica per mettersi alla prova: 60 metri di rettilineo, le corsie piene e il cronometro come unico giudice. In palio c’erano sempre le stesse due cose, una bicicletta nuova di zecca e il titolo di ‘Cesenate più veloce’. E’ il momento di ricominciare, sotto l’egida dell’Atletica Endas, che sabato prossimo proporrà l’edizione zero della sfida dei vecchi tempi, rivisitandola in base al mondo che cambia. "L’appuntamento sarà in piazza della Libertà dalle 17 alle 19 – a raccontare è Andrea Ermini dell’Endas, uno che della questione se ne intende, visto che ai tempi aveva messo in bacheca ben tre titoli – e saranno coinvolti i ragazzi delle scuole medie del territorio. Partiamo dal fatto che la nostra pista in zona Ippodromo è sotto i ferri nell’ambito di un intervento di restyling, ma il punto non è solo quello. L’idea è infatti quella di uscire sempre più dal nostro terreno abituale, incontrando la città e coinvolgendola in iniziative e progetti. L’atletica non è e non deve essere un mondo a parte, ma deve al contrario svolgere un ruolo di collante col territorio, promuovendo l’importanza di adottare corretti e sani stili di vita. Per tutti, ma per i giovani in particolare". Dunque sabato in piazza della Libertà verrà collocato un ‘pistino portatile’ in dotazione a Barabara Valdifiori, presidente dell’Endas Cesena e vice presidente della Fidal Emilia Romagna. La lunghezza sarà dimezzata a 30 metri e le corsie saranno due, in modo tale che ragazze e ragazzi possano sfidarsi progressivamente, fino a eleggere il primo ‘Cesenate più veloce’ del terzo millennio. Il progetto è sostenuto anche dalla Wellness Foundation. Verranno eletti il più veloce e la più veloce di prima, seconda e terza media: le medaglie d’oro saranno dunque sei.

Luca Ravaglia