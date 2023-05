Il cesto per il presidente Mattarella ringrazia: "Qualità straordinaria della vostra ortofrutta"

Mancava solo un piccolo dettaglio per rendere ancor più memorabile – se mai ce ne fosse stato bisogno - quella che potremmo definire ‘la settimana clou dell’ortofrutta cesenate’, inaugurata il 2 maggio scorso, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita in città per celebrare i 40 anni di Macfrut, e conclusasi venerdì sera, con un bilancio di presenze in fiera oltremodo lusinghiero (quasi 50mila ingressi in tre giorni). Ora, quel dettaglio c’è: un messaggio arrivato direttamente dal Quirinale e vergato dal Presidente in persona, in cui si esprime l’apprezzamento per il dono simbolico e "la straordinaria qualità dei prodotti" cesenati, confezionati dall’azienda agricola Biondi Giulio, storica ditta operante al Mercato di Cesena.

Sì, perché la ditta aveva voluto omaggiare il presidente con una selezione di ortofrutta di stagione e a km zero, consegnata direttamente nelle sue mani grazie all’interessamento del consigliere regionale Massimo Bulbi, determinante per superare i rigorosi controlli di sicurezza. Un’occasione in più per ricordare, ha sottolineato Alessandro Giunchi, presidente del mercato ortofrutticolo di Cesena, che "la qualità dell’ortofrutta locale è la stessa che i consumatori possono ritrovare ogni mattina nei negozi al dettaglio del Cesenate e nei piccoli supermercati, a sicura garanzia di freschezza e genuinità".

Forse erano meno perfetti e attraenti esteticamente, essendo stati esposti nei padiglioni del quartiere fieristico riminese per l’intera durata della manifestazione, ma conservavano certamente un’ottima qualità i prodotti ortofrutticoli donati dagli espositori di Macfrut e recuperati dai volontari di Banco alimentare. Due tonnellate di cibo, ancora in ottime condizioni, sono state distribuite alle strutture caritative che aiutano persone in difficoltà nelle Marche. L’iniziativa benefica – una consuetudine per gli eventi dedicati all’agroalimentare all’Expo center di Rimini - ha coinvolto 50 aziende espositrici, che hanno scelto di donare (anziché sprecare) i propri prodotti, recuperati da 30 volontari della Fondazione Banco alimentare Marche e ridistribuiti a 25 strutture caritative, a beneficio di 2.300 persone in difficoltà economiche.

"Siamo felici di aver rinnovato la partnership con Macfrut per realizzare la nostra mission di recupero di frutta e verdura di alta qualità: si tratta di alimenti che difficilmente raggiungono le tavole delle persone più bisognose – ha dichiarato Silvana Della Fornace, presidente della Fondazione Banco alimentare Marche -. Ringraziamo le aziende che hanno scelto di aderire all’iniziativa e ci hanno permesso di recuperare 2 tonnellate di cibo in perfetto stato. Il Banco Alimentare fa da ponte tra il cibo recuperato dallo spreco e chi ne ha più bisogno: gli alimenti sono distribuiti, infatti, alle organizzazioni caritative convenzionate, attive sul territorio".

Maddalena De Franchis