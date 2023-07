Il Cesuola a cielo aperto, la disastrosa piena del 1525

di Gabriele Papi

C’è sempre qualcosa di nuovo, anzi d’antico. Per i cesenati fu una notte di terrore e di rovina quella del 10 luglio 1525.Il torrente Cesuola, ingrossatosi repentinamente dopo giorni di pioggia a dirotto inonda il centro cittadino. Le sue acque tempestose dapprima abbattono la grata della torre della allora Porta del Soccorso (detta anche Porta del Mercato) davanti all’Osservanza. Poi, straripando dal suo stretto alveo, travolge “con furia” almeno venticinque case, allagando e danneggiando il centro di Cesena . Non era la prima, né sarà l’ultima volta che il Cesuola “dava di matto”. Quel tragico evento passerà alla storia cittadina come “il diluvio del 1525”: dal titolo d’un poemetto del frate cesenate Cornelio Guasconi, pubblicato l’anno dopo, che prende spunto da quella inondazione ma nel contempo regala ai posteri (cioè a noi) la prima minuziosa descrizione che ci è dato di incontrare quanto al volto della nostra città e della sua vita quotidiana di allora. Approfondendo un po’, spuntano altri elementi interessanti. In quel primo spicchio del 1500 in tutta Europa serpeggia la paura di un nuovo diluvio universale. L’astrologo tedesco Stoffer l’aveva previsto per il 20 febbraio 1524,causa una nefasta congiunzione astrale. Altri astrologi avevano confutato o differito quella data, con varie pubblicazioni. Il virus della paura era entrato in circolazione, anche se gran parte della gente allora era analfabeta. Com’è che canta Fabrizio De Andrè in “Bocca di rosa”? “Una notizia un po’ originale non ha bisogno di alcun giornale: come una freccia dall’arco scocca vola veloce di bocca in bocca”: formula valida ieri come oggi. Intermezzo: oggi le congiunzioni astrali sono fuori moda, sostituite da nuove superstizioni , profezie di sventura e complottiste; per gli apocalittici i social internettiani sono una gran bazza.

Meglio tornare al poemetto del buon frate Cornelio, scritto a memoria della sua (e nostra) patria cittadina: “ Diluvio successo in Cesena nel 1525 , a dì 10 luglio, Cronache della detta città di Cesena in ottava rima… Stampato in Venezia nell’anno “di nostra salute” 1526. L’ottava è una strofa di sei righe a rima alternata, più due righe di rima baciata: costume letterario del tempo. Un’ottava dopo l’altra il fervido poemetto di Guasconi ha come tema conduttore il “Cesaula” (nome antico del Cesuola) nella buona e nella cattiva sorte: raccontandone la sorgente a cinque miglia dalla città il poeta segue il suo corso sinuoso a cielo aperto dentro Cesena e intanto racconta storia e storie, arti e mestieri, contrade e feste religiose sacre e profane. Rileggerlo chiede un po’ di pazienza: è lingua italiana di cinque secoli fa, allora mica c’era WhattsApp. Vivaci sono le descrizioni del quotidiano: ad esempio, il bel mercato del sabato in Piazza Grande, la sua gamma di prodotti: e poi la grande fiera d’agosto, nei giorni dell’Assunta. ”Sempre vien mercanti d’ogni riviera denar si vede, e assai persone grechi, turchi e cristian d’ogni maniera…”. La festa religiosa era celebrata il 15 agosto all’Abbazia del Monte, la fiera vera e propria pulsava in centro per più giorni in Via della Fiera, che solo nel 1873 sarà rinominata in via Strinati, l’attuale denominazione.