Il ’Chioschetto’ riparte in musica

Oggi riapre il "Chioschetto di Poggio", situato nel piccolo borgo di Poggio alla Lastra. Inaugurazione alle 16,30, accompagnati dalle note del concerto musicale dei "The Mojo Blues Band" che saliranno a Poggio alla Lastra direttamente da Brescia e che saranno quindi la colonna sonora del primo aperitivo di Poggio, in questa primavera che ha già reso verdissimi boschi e foreste della vallata. Ma c’è anche da dire che per gli appassionati delle camminate, la mattina è in programma un trekking lungo sentieri e mulattiere dell’Alta Val Bidente, con partenza alle 9,30 proprio dal Chioschetto, una camminata che prevede il rientro alle 16, per essere proprio pronti per l’aperitivo e il live musicale. Tornando al trekking, si tratta di un percorso di 10 chilometri, di media difficoltà, con un dislivello di 450 metri, pensato dalla guida ambientale escursionistica AIGAE Emiliano Conficconi (Ligaben).