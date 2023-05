Il Chiosco Savelli aggiunge un posto a tavola per la solidarietà

Beneficenza a tavola. I gestori del Chiosco Savelli hanno deciso di impreziosire la loro proposta di eventi estivi con una serie di serate speciali interamente dedicate alla beneficienza. Il primo appuntamento è in programma domani negli spazi di ‘Piza’, dove verrà organizzata una cena (i posti disponibili sono già esauriti) che coinvolgerà Francesco Girardi, fotografo cesenate noto anche per la sua partecipazione a Masterchef. L’intento è quello di sostenere il progetto dell’associazione Orizzonti in particolare in Sierra Leone attraverso la formazione di personale e la realizzazione di un’area coltivabile. Al progetto partecipano anche Sanpellegrino, Panna e Due Tigli. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. La lista degli appuntamenti è comunque lunga e in fase di espansione. Tra le date già previste, quella del primo giugno, quando in collaborazione con All Together Charity, ealtà che sostiene il reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini, al chiosco verrà realizzato uno speciale campo da calcetto a misura di bambini e verrà organizzata anche un’asta di maglie del Cesena Calcio e di tanti campioni della serie A. Il ricavato di queste attività sarà interamente devoluto in beneficienza, così come parte degli incassi relativi all’attività del ristorante che proporrà menù speciali. L’8 giugno sarà la volta dello spettacolo dell’associazione ‘Quelli di Sempre’, mentre il 15 luglio il concerto della Rockhouse di Cesena sarà abbinato a una raccolta fondi a favore della rianimazione neonatale sempre dell’ospedale Bufalini. Ci saranno anche collaborazioni con Enaip e Cils.

l.r.