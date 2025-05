Il ciclismo emiliano romagnolo protagonista a Cicloevento con BicicletTiAmo

Il cuore del ciclismo emiliano romagnolo sbarca in riviera. Il Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna sarà infatti presente a Cicloevento con il progetto BicicletTiAmo. Dopo la fiera Liberamente di Bologna in occasione del Coni Sport Village e l’evento del tour Bicimparo a Parma, il Crer sarà fra le novità dell’importante Fiera internazionale del ciclismo di Cesenatico, organizzata da Confesercenti e Confartigianato. L’area BicicletTiAmo dedicata ai bambini con anche lo spazio riservato al cicloturismo, sarà allestita venerdì e sabato in piazza Andrea Costa in occasione della granfondo Nove Colli. Protagonista indiscussa sarà la bicicletta, il suo uso, le sue discipline e la sua capacità di farsi veicolo antico e moderno. Si aggiunge, quindi, il terzo tassello al mosaico promozionale del Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna, che negli ultimi tre anni sta scendendo in campo per mettere al centro la natura ludica del movimento giovanile e cicloturistico. L’obiettivo è rinfrescare l’immagine del ciclismo in generale, andando a mettere in luce i grandi connotati del ciclismo emiliano romagnolo. Sarà lo spazio kids di BicicletTiamo ad accogliere i bambini e le famiglie in un divertente percorso di abilità. Mettendo a disposizione biciclette, caschi e personale federale, i bambini e le bambine potranno cimentarsi in una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Per l’occasione sarà allestito un vivace filmato che racconterà tutte le discipline del ciclismo giovanile. Un desk informativo, invece, sarà attivato per il settore cicloturistico che offrirà informazioni dettagliate sul mondo federale e le sue opportunità. Al coordinamento del progetto BicicletTiAmo vi è il presidente del Crer Fci, Pierluigi De Vitis, che ha fatto della promozione ciclistica una bandiera: "Per prima cosa vorrei ringraziare Cicloevento per la disponibilità ad ospitarci all’interno di una manifestazione importante come la Nove Colli. Affiancare questo tipo di eventi per noi è fondamentale a livello promozionale. Nello spazio a noi dedicato allestiremo un percorso di abilità adatto a tutti i bambini che utilizzeranno le balance bike, le bici da corsa e le mountain bike. Inoltre, tramite i nostri video, mostreremo l’attività del ciclismo giovanile. Riteniamo che solo in particolari occasioni ci sia la possibilità di promuovere il nostro sport e questa è una di quelle, oltre 6mila partecipanti con tutto l’indotto di appassionati. Grazie al gruppo ciclistico Fausto Coppi che ci dà lustro, organizzando nella nostra regione una delle più prestigiose granfondo internazionali". Alessandro Spada, vicepresidente del Crer e referente del settore amatoriale e cicloturistico, è molto soddisfatto: "Il Crer continua nella promozione del ciclismo negli eventi di maggiore partecipazione. La Nove Colli è il fiore all’occhiello del ciclismo amatoriale dell’Emilia-Romagna, con migliaia di partecipanti, dove la Mini Nove Colli è già promotrice del ciclismo. Ringraziamo inoltre Cicloevento per l’ospitalità, sarà una grande festa". Giacomo Mascellani