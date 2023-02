Il cinema breve si fa ’libre’, iscrizioni al via

Il cinema come libertà, creativa e di pensiero, ma anche come comunità e condivisione, non vincolato in spazi chiusi. In una parola, ’libre’. Si riaprono i battenti del MalatestaShort Festival di Cesena, che prenderà le mosse per la sua settima edizione dal 29 agosto al 4 settembre 2023: apre, in particolare, la call per le opere di cinema breve, da iscrivere al canale FilmFreeway entro il 16 aprile. Il concorso internazionale, aperto anche alle opere nazionali, rappresenta uno sguardo ad ampio raggio sulle nuove produzioni audiovisive, anche indipendenti, realizzate dal 1 gennaio 2020. I corti saranno visionati e scelti da un team di selezione, con una scrematura finale al pubblico di circa 80 cortometraggi.

Per questa edizione, dedicata appunto al ’Cinema Libre’, il montepremi complessivo è di 1600 euro, articolato in diverse categorie: il premio ’Best Narrative film’ (350 Euro) per opere di fiction e animazioni narrative della durata massima di 30 minuti, il premio ’Best Documentary’ (350 Euro) riservato a documentari, opere di cinema del reale, lavori con materiali d’archivio, docu-fiction, sempre entro i 30 minuti, il premio ’Best Experimental and Art film’ (350 Euro) dedicato alle opere brevi sperimentali di ogni genere, comprese le animazioni non narrative, i corti indipendenti, le opere proposte da gallerie o spazi di arte contemporanea e le installazioni, ’Focus Brasile’ (300 Euro) per i cortometraggi di registi brasiliani o per lavori di qualsiasi nazionalità che affrontano questioni o ambientazioni legate al Brasile, il premio ’Shorts Music Dance and Perfoming Art’ (150 Euro) rivolto a corti di video-danza, video-poesie, videoclip e brevissimi film musical, della durata massima di 5 minuti e il premio ’Cinema Libre’ (100 Euro) riservato ai film di tutte le categorie incentrati su temi come libertà e censura, a opere di cinema militante.