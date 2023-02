Il cinema d’essai all’Eliseo con il film Godland

Il meglio del cinema d’essai fuori dagli sche(r)mi al cinema Eliseo di Cesena con la rassegna ’Eliseo d’Autore’. Oggi in programma la pellicola islandese ’Godland - Nella terra di Dio’ di Hlynur Palmason. Pluripremiato, inaspettato e disarmante, Godland racconta la storia di un giovane sacerdote danese che alla fine del XIX secolo si reca in una parte remota dell’Islanda per costruire una chiesa e fotografare la sua gente. Ma più si addentra nel paesaggio selvaggio, più si allontana dal suo scopo, dalla sua missione e dalla sua moralità. Il film sarà proposto alle 18.15 in italiano e alle 21 in lingua originale sottotitolata.