Il Cinema Rex funziona: 3mila le presenze

Il Cinema Rex, la sala cinematografica allestita dal Comune di Cesenatico al Palazzo del turismo Primo Grassi, si conferma una realtà culturale e di intrattenimento molto apprezzata e amata dalla città. Il calendario curato da Sputnik Cinematografica ha registrato un grande successo di pubblico, con oltre 3.000 presenze da ottobre ad aprile, e allo stesso tempo ha lavorato a stretto contatto con le scuole ed il sociale, realizzando numerosi progetti insieme alle associazioni e alle istituzioni. Il mese più intenso è stato gennaio con quasi 800 ingressi in sala e la seconda parte dell’anno è stata caratterizzata dal grande successo di Diamanti, il film di Ozpetek che ha fatto registrare sold-out praticamente in ogni proiezione. È stata importante la collaborazione con l’assessorato Pari opportunità, il Centro Donna Cesenatico e Confartigianato Donne Impresa Cesena. Il cinema ha anche aderito alla rassegna ’Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico’, dedicata al cinema italiano d’autore; in questa occasione è stato ospitato Francesco Costabile autore e regista del film ’Familia’ che tratta il tema della violenza domestica. Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea l’importanza delle collaborazioni: "Voglio ringraziare Alan Angelini di Sputnik Cinematografica e la Cooperativa stabilimenti balneari per il sostegno a un progetto così importante per la città".

g.m.