’Il Cinema Ritrovato’, prima omaggio a Berlinguer

Dal 23 giugno al 28 luglio, a Gambettola, torna la rassegna ’Il Cinema Ritrovato’, dedicata ai capolavori restaurati e ai giovani autori, in versione itinerante, circense e con pellicole musicate dal vivo. Sarà l’omaggio a Enrico Berlinguer ad aprire la serie delle proiezioni, nell’ambito della rassegna estiva ’Il Bosco Ritrovato 2025’. Il film, sostenuto dalla Emilia Romagna Film Commission, dal titolo "Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer" del regista Samuele Rossi inaugurerà l’estate cinematografica gambettolese lunedì 23 giugno in piazza Pertini con inizio serata alle 21.15, a ingresso libero. La rassegna cinematografica ’Il Cinema Ritrovato in Romagna’ dedicata alle grandi pellicole della storia del cinema, restaurate dalla Cineteca di Bologna o sostenute dall’Emilia-Romagna Film Commission, arriva alla sesta edizione, con importanti novità. "Sono tante le novità di quest’anno – annuncia l’assessora alla cultura Serena Zavalloni – a partire dall’ampliamento del numero di serate, passiamo infatti da quattro a sei appuntamenti e dei luoghi, oltre a Casa Fellini, un luogo della cultura che valorizza la nostra offerta di eventi e iniziative, anche in chiave di attrattività turistica, torniamo infatti ad animare il centro storico, in piazza Pertini, come agli albori della rassegna nel 2019".

v. d.