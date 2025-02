Il circo nel grande musical

Il teatro Comunale di Cesenatico ospita il cartellone di musical con "Benvenuti al più grande spettacolo dell’universo", rivisitato e ottimizzato come nella tradizione della compagnia Ndo di Ivan Boschi, in questa occasione in collaborazione con Retropalco. Quattro appuntamenti da domani a domenica.

Il regista Ivan Boschi ha riadattato e girato la prospettiva della trama di un film, facendone una versione particolare e unica, con personaggi inediti, canzoni aggiunte e coreografie personalizzate. Il risultato sono due ore di spettacolo e musica che portano su un altro pianeta, che è quello dei sogni. Una autentica gioia, per gli occhi, per le orecchie e per il cuore.

Ivan Boschi è partito da alcuni punti fondamentali che creano la struttura della storia e cioè la vita di un famoso impresario circense che ha un sogno ed è sicuro di realizzarlo credendo fermamente nelle proprie capacità e nel proprio talento; è un uomo affascinato dalla magia, dall’illusione e dagli aspetti più paradossali e macabri del genere umano.

È un musical ben orchestrato, pieno di colori composto da un cast di 33 performer, coreografie e acrobazie dinamiche guidate per il ballo da Prisca Camanzi e per le scene da Francesca Paganelli, costumi originali a cura di Simona Bonoli e Fulvia Bartolini. Info e prenotazioni al 388 1142484.

