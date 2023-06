Il clarinetto ’magico’ per Cesena

Da Cesena un clarinetto chiama e il mondo del clarinetto risponde, dall’America alla Cina passando attraverso le principali capitali europee. Dando séguito a una sollecitazione che viene del cuore, Piero Vincenti, presidente dell’Accademia italiana del clarinetto con sede a Cesena, ha contattato centinaia di clarinettisti docenti di Conservatori e Istituzioni musicali di vari continenti, che da tempo collaborano con l’Accademia, per chiedere loro di organizzare nei rispettivi Paesi dei concerti i cui proventi siano devoluti, tramite l’apposito conto corrente indicato dal Comune di Cesena, alla nostra città recentemente colpita dall’alluvione. "Sono docente da oltre 30 anni del Conservatorio Maderna – dice Vincenti, che ne è stato anche direttore -, romagnolo d’origine e anche cittadino cesenate d’adozione con la mia famiglia. Mi sento in debito con una città che ha accolto l’importante progetto musicale che porto avanti da quasi venticinque anni. Le prime risposte di solidarietà stanno già arrivando in queste ore e speriamo che l’iniziativa ‘Il mondo del clarinetto per Cesena’ possa dare il suo contributo ad aiutare le famiglie e attività colpite dai danni delle intense piogge che hanno distrutto quanto trovato davanti al proprio cammino". Insomma, una fiaba moderna dove ad essere magico non è un flauto, ma un clarinetto, che ha il potere di attrarne tanti altri per un nobile fine comune. L’Accademia italiana del clarinetto che il maestro Vincenti presiede dalla fondazione, ha un presidente onorario nello showman Renzo Arbore che segue con amicizia e simpatia il grande impegno didattico, divulgativo e organizzativo di Piero Vincenti che si esibisce in tutto il mondo e viene ritenuto tra i più raffinati e talentuosi clarinettisti odierni.

Raffaella Candoli