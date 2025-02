Il Club Alpino si prende cura dei sentieri della vallata

Unione dei Comuni e Club alpino italiano di Cesena rinnovano il connubio per la valorizzazione della sentieristica che si snoda in lungo e in largo sul territorio cesenate. Il Cai, istituito sessant’anni fa, ha sul territorio una rete sentieristica di notevole dimensioni, che si estende fino alla Provincia di Rimini e a quella forlivese. Una rete che copre parte dei territori di Mercato Saraceno e Sarsina e la totalità di quelli di Verghereto e Bagno di Romagna. Proprio per questa importante estensione e vista, altresì, la vocazione naturalistica della Vallata del Savio, che annualmente ospita numerosi cicloturisti, camminatori e appassionati di trekking, è stato approvato dalla Giunta dell’Unione il rinnovo dello schema di convenzione biennale (2025-2026), tra l’Ente e il Cai Sezione di Cesena, relativo alla manutenzione della rete sentieristica.

La collaborazione tra i sei Comuni dell’Unione (Bagno, Cesena, Mercato, Montiano, Sarsina, Verghereto) e il Cai gode di lunga storia. Già negli anni scorsi infatti il Cai, in accordo con la ex Comunità Montana Cesenate, aveva provveduto, fra l’altro, a contrassegnare i percorsi corrispondenti alla sentieristica del Cammino di San Vicinio. Più tardi, d’intesa con il Comune di Mercato, ha poi proceduto alla progettazione e al relativo tracciamento di nuovi sentieri nel territorio comunale. Oggi, seguendo la direzione tracciata nel 2017 e favorendo le iniziative per la promozione economico-sociale del territorio, l’Unione rinnova la collaborazione con il Cai.

"La rete sentieristica - commenta Fabio Molari assessore delegato all’ambiente dell’Unione e sindaco di Montiano - fa parte dell’identità e dell’ossatura territoriale della nostra Vallata e rappresenta un importante generatore di attrattività e supporto necessario alle politiche di promozione turistica e marketing territoriale sviluppate dall’Unione. Il nostro territorio infatti offre un’ampia possibilità di praticare attività escursionistiche o outdoor su percorsi che possono essere intrapresi a piedi, in mountain bike o a cavallo. Su queste basi rinnoviamo la collaborazione col Cai, preziosa realtà del nostro territorio, prevedendo interventi di cura e manutenzione volti al mantenimento in efficienza della rete escursionistica, dando altresì assoluta centralità al sistema della sicurezza".

Per il rinnovo dell’impegno per la cura e la manutenzione dei sentieri, l’Unione riconosce al Cai un contributo di 8 mila euro.

