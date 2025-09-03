Il Club di Sant’Egidio festeggia i suoi 10 anni

Grande festa di compleanno, lunedì sera, per il Club Forza Cesena di Sant’Egidio. Il sodalizio sorto nel 2015 e presieduto da Daniele Gozzi, coadiuvato da un gruppo di consiglieri molto numeroso ed attivo, ha deciso di festeggiare il suo decimo anniversario nella splendida, quanto insolita, location del Green Park di Gattolino, poco distante dalla Via Cervese, dove è in corso anche la tradizionale festa organizzata da "Chi Burdel Di Tratur".

Oltre trecento persone hanno potuto gustare l’ottima cucina, organizzata da Cristian Pistocchi e Davide Piraccini, presidente e vice presidente dell’associazione locale oltre che essere allietati dalla buona musica di Andrea Lux e Albert, che si sono alternati in console.

Per la parte sportiva, presenti l’assessore allo sport Castorri, Gianluca Campana, Roberto Checchia e Alberto Santarelli, che hanno accompagnato uno spigliato Siren Diao, il giovane nuovo acquisto bianconero, arrivato in prestito dall’Atalanta, che ha promesso un gol molto presto.

Era presente anche un’ampia rappresentanza della squadra femminile (8 giocatrici accompagnate da presidente, vice presidente e team manager). Il tutto si è poi concluso con una mega torta, portata al centro della sala a bordo di una macchinina da golf, tra lo stupore e il divertimento di tutti gli intervenuti. Lunedì, fra l’altro il calendario festeggiava proprio Sant’Egidio.