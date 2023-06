Il coach Velasco arringa gli imprenditori

Grande entusiasmo all’evento formativo organizzato da Cna Industria Forlì-Cesena-Ravenna-Rimini, che si è tenuto giovedì a Villa Torlonia Teatro a San Mauro Pascoli. Oltre 200 le imprenditrici e gli imprenditori da tutta la Romagna per ascoltare la lezione del pluripremiato coach Julio Velasco (nella foto). Molto efficaci gli aneddoti e le metafore sportive tratte dalla sua lunga esperienza sul campo, Velasco ha interagito con la platea rispondendo alle domande del pubblico e condividendo alcuni segreti concreti per guidare a propria volta un team verso il successo in azienda, con un efficace lavoro di squadra.