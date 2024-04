Il codice 5G spiegato da Alessandro Cecchi Paone

Oltre 140 persone hanno partecipato all’incontro organizzato mercoledì sera al Grand Hotel Da Vinci dal Rotary Club Cervia Cesenatico, con ospite d’onore Alessandro Cecchi Paone. L’occasione è stato un interclub a cui hanno aderito i club rotariani della Romagna. Il noto giornalista e divulgatore è stato il relatore di una conferenza sul tema "Codice 5G, un rivoluzionario ambiente digitale". Cecchi Paone ha presentato il suo libro su come funziona la nuova tecnologia, anche per comunicare tra fake news e innovazioni rivoluzionarie, che influiranno su vari processi in tutti i settori della vita privata, pubblica ed economica. Siamo di fronte ad un cambiamento radicale della nostra società, grazie anche all’avvento dell’intelligenza artificiale, e proprio per questo i cittadini devono essere informati e preparati. Cecchi Paone ha sottolineato che in Italia ci sono purtroppo infrastrutture carenti per far funzionare al meglio la tecnologia 5G, perchè non c’è una rete adeguata di banda larga. Francesco Focaccia, presidente del Rotary Club Cervia Cesenatico: "Sono molto felice dell’enorme riscontro per la serata. Ringrazio tutto il mio staff per l’organizzazione ed ogni singolo Rotary Club che ha partecipato con entusiasmo a questo interclub, dando un’ulteriore dimostrazione di come sappia fare gruppo il Rotary". g.m.