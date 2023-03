Il coinvolgimento del vescovo "Siamo in ansia per l’abbazia, la diocesi fornirà il suo appoggio"

di Andrea Alessandrini

Dall’episcopio il vescovo Douglas Regattieri segue con trepidazione gli sviluppi della precaria situazione a livello strutturale dell’abbazia del Monte, dopo l’aggravamento delle condizioni dell’edificio in seguito allo sciame sismico di gennaio.

Nei giorni scorsi hanno fatto visita alll’abate don Mauro Maccarinelli, l’editore e presidente dell’assocazione culturale nazionale Tatarella, il cesenate Francesco Giubilei, e la parlamentare forlivese Rosaria Tassinari, laquale ha dichiarato che si attiverà per cercare piste per i finanziamenti. Il sindaco Enzo Lattuca dalcanto suo ha suggerito di fare un tentativo in extremis, attreverso la comunicazione della Soprintendenza al Ministero, per inserire l’abbazia tra i luoghi di culto fianzniati dal Pnrr.

Vescovo Regattieri, è molto in apprensione per le vicende dell’abbazia del Monte?

"È evidente che la preoccupazione del Padre Abate e dei monaci benedettini è anche mia e di tutta la comunità, per le strette relazioni che intercorrono tra il Monte e la città. L’Abbazia la sentiamo anche nostra. I Padri benedettini svolgono un servizio liturgico e pastorale molto importante, specialmente per la disponibilità alle confessioni. Tante persone, da tanto tempo, vanno al Monte a confessarsi. E questo fatto crea un legame forte tra le due realtà ecclesiali".

Si sente di rivolgere un appello alle forze economiche cittadine e ai politici?

"La tutela artistica dell’abbazia, essendo di proprietà benedettina, non ricade sotto la responsabilità della diocesi. Questo non toglie, per le ragioni esposte sopra, che tutti ci preoccupiamo del suo stato di salute. Condivido perciò che le istituzioni cittadine, da quelle economiche a quelle culturali, da quelle amministrative a quelle private, abbiano a cuore il problema e cerchino, secondo le loro possibilità, di contribuire anche con aiuti economici".

La diocesi che cosa può fare?

"La diocesi di Cesena-Sarsina in forme diverse, per il sostegno al restauro del libro antico e per la ristrutturazione delle mura del monastero, già da tempo è impegnata a sostenere l’abbazia. La situazione creatasi ha tuttavia il carattere della urgenza e perciò stiamo studiando forme di aiuto concreto".

Che cosa rappresenta per lei l’abbazia del Monte?

"Ho un bellissimo rapporto con l’abbazia, a cui tengo molto: di amicizia e di collaborazione. Mi auguro di poterlo mantenere e incrementare sempre più. Per il bene reciproco dell’abbazia e della comunità diocesana".