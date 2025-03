Il collettivo Sotterraneo e quel futuro... adesso

Venerdì e sabato alle 20.30 al teatro Bonci, il collettivo di ricerca teatrale Sotterraneo, rappresenta "Il fuoco era la cura". Ideazione e regia di Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa, con Flavia Comi, Davide Fasano, Fabio Mascagni, Radu Murarasu, Cristiana Tramparulo. Nella passata stagione Sotterraneo ha presentato a Cesena lo spettacolo Premio Ubu "L’Angelo della Storia", nell’ambito della rassegna L’altro sguardo, e oggi torna al Bonci con questa nuova performance, tratta da un capolavoro della letteratura del Novecento, Fahrenheit 451. Ray Bradbury pubblicò il suo romanzo di fantascienza nel 1953, ambientandolo negli anni venti del XXI secolo. Quel futuro è adesso. A suo tempo, l’autore immaginava una società distopica in cui leggere o possedere libri fosse reato. A impedire che la popolazione si dedicasse alla lettura era stato istituito un apposito corpo di vigili del fuoco impegnato non a domare incendi, ma a bruciare qualsiasi tipo di volume e a perseguirne i possessori dando fuoco alle loro case. Non solo, schermi costantemente accesi alienavano il tempo libero delle persone e il tentativo di pensare era causa di malessere fisico. L’obiettivo del governo era di far pensare alla gente solo ciò che fa comodo al governo stesso. Ma come è possibile che ci siano persone disposte a dare la vita pur di leggere o conservare un volume? Il dubbio si insinua in uno di quei vigili del fuoco che vuol cercare di capire cosa contenga di così prezioso un testo scritto. Lo fa a suo rischio e pericolo, anche di delazione. Perché la gente ha paura delle conseguenze di quello che è un regime totalitario, e pian piano smette spontaneamente di leggere perché l’inconsapevolezza è più rassicurante. Eppure, come in tutti i regimi, esiste una comunità clandestina di dissidenti, le persone-libro, che si impegnano a imparare a memoria un grande classico della letteratura mondiale, per salvarlo dall’oblio e tramandarlo così alle generazioni future.

"Il libro è uscito circa 70 anni fa – spiegano i componenti del collettivo Sotterraneo – ma è ambientato nel futuro, cioè negli anni ’20 del XXI secolo, vale a dire oggi. Tu però ti trovi nel XXI secolo e stai leggendo questo testo, quindi Bradbury si è sbagliato? Dipende come intendiamo la distopia: una previsione sul futuro che a un certo punto viene confermata/smentita oppure un allarme sul presente che continua a rinnovarsi?" In scena, cinque performer si identificano con i personaggi della storia, si muovono in senso orizzontale mappando i coni d’ombra, tutto ciò che Bradbury non spiega o non racconta, creando linee narrative parallele, deviazioni teoriche e creando spunti di riflessione che il testo continua a generare nel nostro presente, sulla possibilità oggi di derive totalitarie, apparentemente distopiche, ma non così distanti dalla realtà.

r.c.