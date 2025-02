Il collezionista va in tv: "Sono venditore all’asta"

C’è anche un cesenate nel nuovo episodio di ‘Cash or Trash - Chi offre di più?’, la fortunata trasmissione del Canale Nove in cui cinque noti mercanti si contendono in un’asta, condotta dall’attore pisano Paolo Conticini, oggetti vintage o trovati in soffitta.

Tra i venditori per un giorno, nella puntata in onda questa sera alle 20.30, ci sarà anche il giornalista Cristiano Riciputi, 50enne di Martorano conosciuto come esperto di agroalimentare, ma anche per la sua speciale collezione di macchine da scrivere, che include anche pezzi rari. Alcuni di questi sono già finiti in passato in tv, nelle fiction Rai ‘Enrico Piaggio, un sogno italiano’ e ‘La lunga notte’ e nel film ‘La concessione del telefono’, altra produzione Rai tratta da un romanzo di Camilleri. A ‘Cash or Trash’ Riciputi cercherà di vendere proprio un pezzo della sua collezione. "Non posso anticipare come andrà a finire l’asta - racconta - e nemmeno che pezzo ho portato in tv. Però posso dire che è stata un’esperienza molto divertente, che mi ha dato l’opportunità di confrontarmi con altri venditori e con i loro oggetti curiosi".

Come è avvenuto l’ingaggio in trasmissione?

"La seguo da sempre e mi appassiona, così un giorno ho deciso di inviare online la mia candidatura. Mi hanno in breve contattato chiedendo anche foto e video dell’oggetto e quindi mi hanno scelto come venditore. La puntata è stata registrata a settembre, negli studi di Milano". La vendita, spiega Riciputi, funziona come una vera e propria asta: prima di essere battuto, ogni pezzo viene valutato dall’esperto Alessandro Rosa, che risponde alla fatidica domanda "quando vale?". Quindi i cinque mercanti fanno le loro offerte e il venditore vende al migliore offerente. Ma può anche rifiutare, se la quotazione non lo soddisfa. "Cash or Trash è una trasmissione di nicchia, ma molto seguita, secondo i dati Auditel su Nove ha fatto più ascolti di quella di Amadeus", rivela in conclusione il giornalista cesenate.