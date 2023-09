Il comandante Crisafulli in pensione "Ma resterò sempre carabiniere"

di Paolo Morelli

Pochi giorni fa, il 6 settembre, Claudio Crisafulli ha compiuto 60 anni e tornando a casa si è tolto per l’ultima volta la divisa da carabiniere con i gradi da luogotenente carica speciale, il massimo per un sottufficiale. Andare in pensione è bello o brutto?

"Per ora l’impressione è positiva, c’è un clima di festa dentro e fuori la caserma per il traguardo raggiunto".

Ma quando si va in pensione e ci si toglie la divisa si smette di essere carabiniere?

"Assolutamente no! Essere carabiniere è un modo di intendere la vita, non si potrebbe cambiare neppure volendo. L’onestà e il rispetto della legge prima di tutto".

C’è qualcosa di più: nel 2006 il comandante della Regione dei carabinieri si complimentò con lei per aver sventato un suicidio. Come andò?

"Non ero in servizio, in auto con mia moglie passiamo sul Ponte Vecchio e vediamo un uomo sul parapetto, ho bloccato l’auto e sono sceso avvicinandomi all’uomo con calma e ho avviato un dialogo; aveva seri problemi causati dalla depressione, ma alla fine l’ho convinto a desistere".

Lei è nato in Sicilia, come mai ha deciso di fare il carabiniere?

"È una tradizione di famiglia, mio padre era carabiniere, mi sono arruolato a 19 anni e dei miei tre fratelli altri due hanno scelto l’Arma e uno l’esercito". Dalla Sicilia alla Toscana e poi in Romagna, a Cesena. Un percorso casuale o voluto?

"Casuale, nell’Arma i trasferimenti vengono decisi prevalentemente in funzione delle esigenze del servizio".

Nel 1987 è arrivato a Cesena, che impressione ha avuto? "Non conoscevo la città, ma me ne sono innamorato subito. Qui si vive bene".

Nella sua quarantennale carriera, durante la quale è riuscito anche a laurearsi in Scienze dell’Amministrazione-curriculum operatore giudiziario, ha ricoperto diversi incarichi di comando. Quali doti deve avere un bravo comandante?

"Capacità organizzative, conoscenza del territorio e disponibilità all’ascolto. Bisogna sapere contemperare le esigenze di servizio con le forze a disposizione e le caratteristiche degli uomini di cui si dispone".

Dal 1998 al 2019 ha comandato la Stazione di Cesena dei carabinieri. Quali sono i compiti della Stazione?

"È il presidio del territorio, la vicinanza ai cittadini. Si va dalla semplice ricezione di una denuncia per furto alle azioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. È la base solida della piramide di comando dell’Arma".

Lei ha ricevuto numerosissime onorificenze, a quali tiene maggiormente?

"Alla nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e alla Medaglia Mauriziana che si ottiene dopo dieci lustri di carriera militare, gli anni di servizio a quelli di comando".

Cosa fa un comandante dei carabinieri quando va in pensione?

"Ho tanti amici e molti interessi, non mi annoierò certamente. Mi piace lo sport, ne ho praticati tanti, sono socio del Panathlon e sono diventato tifoso del Cesena calcio. Ho iniziato a fare volontariato con la Croce Rossa, distribuisco generi di prima necessità alle famiglie alluvionate, e ho intenzione di fare corsi per operare anche in altri settori come volontario".