Il comandante Falco passa a Roncofreddo

A San Mauro Pascoli, il sindaco Moris Guidi e la giunta comunale, hanno ricevuto nel palazzo comunale il comandante della stazione dei carabinieri di San Mauro Pascoli, Pasquale Falco, che prende congedo dal servizio a San Mauro per cominciare con un nuovo incarico.

Il sindaco e la giunta, nel salutare e complimentarsi con il comandante, hanno omaggiato Pasquale Falco con la consegna di una targa di riconoscimento, simbolo di stima e gratitudine. Dopo undici anni di servizio nella città pascoliana, di cui l’ultimo anno al comando della stazione, il comandante Pasquale Falco inizierà un nuovo incarico di comando nella vicina Roncofreddo.

Nel corso della sua carriera a San Mauro Pascoli il comandante Falco ha preso parte a innumerevoli operazioni tra cui, tra gli altri, il recupero della refurtiva e relativa individuazione dei responsabili di una truffa ai danni di una persona anziana, nonché l’arresto di due soggetti per la tentata rapina alle Poste di San Mauro proprio lo scorso 3 maggio.

Ha detto il sindaco Moris Guidi: "A nome di tutta la cittadinanza di San Mauro Pascoli desidero ringraziare il comandante Pasquale Falco per l’impegno dimostrato in questi anni di servizio, garantendo sicurezza e tranquillità alla nostra comunità e al nostro territorio".

"La competenza – è andato avanti – e il senso del dovere messi quotidianamente al servizio dei cittadini, insieme a una costante disponibilità al confronto e alla collaborazione, hanno rappresentato un elemento fondamentale nel rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini stessi".

Il momento di saluto si è concluso con un augurio rivolto al comandante "per il raggiungimento di altrettanti brillanti risultati per il suo nuovo incarico a Roncofreddo".

